Película “Día 8” se presenta en festival dominicano celebrado en Nueva York

La película dominicana “Día 8”, una producción cargada de fe, esperanza y testimonios sobre los milagros del sacerdote Emiliano Tardif, brilló con luz propia durante su proyección en el Dominican Film Festival de Nueva York (DFFNY), logrando una función "sold out" en la icónica sala 6 del AMC Empire 25 de Times Square, el pasado domingo 26 de octubre.

La audiencia abarrotó la sala en una noche cargada de emoción y orgullo dominicano. Bajo una atmósfera de respeto, espiritualidad y arte cinematográfico, los asistentes se rindieron ante una obra que, más allá de una película, se convirtió en una experiencia de reflexión y fe colectiva.

Entre lágrimas, aplausos y silencio reverente, “Día 8” se ganó el corazón del público neoyorquino, confirmando el poder del cine dominicano para trascender fronteras.

Dirigida por José Gómez y producida por Ángela Medina y Joan Monegro, la cinta entrelaza tres historias en distintas épocas que convergen en un final profundamente conmovedor. Una de ellas sigue a Yira Sandoval, interpretada por Angeline Monegro, una influencer que busca un milagro para su hermana enferma y termina encontrándose con la historia del padre Emiliano Tardif, encarnado por Juan Ángel.

Completan el elenco Fahdly Samira Jacobo, Marta González y Francisco Vásquez, en actuaciones que destacan por su naturalidad, fuerza y entrega emocional.

Con una fotografía impecable, guion sólido y una dirección artística de alto nivel, “Día 8” logra capturar la esencia del cine espiritual sin perder el rigor cinematográfico. Su narrativa respeta y resalta la acción del Espíritu Santo, abordando la fe desde una mirada humana y cinematográficamente contemporánea.

Estrenada en República Dominicana el 24 de abril de 2025, la película ha continuado su recorrido por el Caribe y Estados Unidos, cosechando elogios en cada presentación. Su paso por Nueva York reafirma el crecimiento del cine dominicano y el compromiso de sus creadores con historias que inspiran, sanan y trascienden.

“Es una película que eleva el espíritu y dignifica nuestro cine. La fe y el arte se dan la mano en una producción que marca un antes y un después en la cinematografía dominicana”, expresó una de las asistentes al salir de la proyección.

El Dominican Film Festival de Nueva York, reconocido por promover el talento criollo en el exterior, fue el escenario perfecto para que “Día 8” mostrara su grandeza, consolidando su posición como una de las producciones más aplaudidas del año.