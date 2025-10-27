Julián Gil y Valeria Marín celebran una "luna de miel extrema"

El actor argentino Julián Gil y la periodista mexicana Valeria Marín rechazaron tener una luna de miel tradicional para embarcarse en su tercer proyecto juntos como presentadores de 'El Conquistador', el nuevo programa de telerrealidad de supervivencia de TelevisaUnivision.

"El proyecto llegó justo en el momento en el que nos casamos y fue el mejor regalo de bodas", afirmó Marín en una entrevista con EFE sobre el programa que estrenará en la cadena de televisión abierta de EEUU Unimás el 27 de octubre.

Los conductores planeaban viajar a Argentina para celebrar su boda y sus cinco años de relación, pero decidieron cambiar los planes y aceptar el reto de acompañar a 36 participantes en una travesía llena de pruebas físicas, mentales y extremas, en un entorno salvaje que pondrá a prueba su resistencia.

Grabado en República Dominicana, el objetivo principal será "sobrevivir y conquistar" el premio final que consiste en 200,000 dólares y el título de "El Conquistador".

"Es el reality más extremo del mundo", asegura Gil, quien valora que el programa muestre a "personas normales que inspirarán a la gente en su casa. Van a ver a seres humanos tratando superarse y sobrevivir en situaciones muy extremas de comida y física", apunta.

Julián Gil y Valeria Marín en la conferencia del reality "El Conquistador".Instagram

Los participantes serán distribuidos en tres equipos. Tendrán que trabajar en conjunto y luchar por el bien común de su grupo, para llegar a la etapa de Unificación, donde la competencia pasa a ser individual.

De acuerdo con los presentadores, el reto no fue solamente para los conductores, sino para la producción, compuesta por alrededor de 300 trabajadores, y ellos mismos, quienes debían enfrentarse a largas jornadas de grabación en condiciones extremas, desplazarse por terrenos complicados y adaptarse a los imprevistos del entorno salvaje.

"Estábamos en la naturaleza en competencias en mar abierto, nos teníamos que subir a rocas de más de 30 metros que nos subían con arnés, en cuevas, lodo", recuerda Gil.

Luna de miel extrema

Consciente de que "en los viajes o te quedas para siempre o te divorcias", el actor argentino reconoce que esta experiencia también fortaleció su relación. "Sabíamos que la íbamos a pasar bien; quizá otra pareja con problemas no lo hubiera soportado", añadió el actor de 'La que no podía amar'.

Pero en realidad la producción no permitió que Gil y Marín se quedaran sin una luna de miel y, en su lugar, les propuso vivir esa experiencia a su manera: haciendo "un 'reality' del 'reality'", según contó Marín.

El resultado de esto es 'Luna de miel extrema', una serie derivada que mostrará la aventura personal de los recién casados y que se estrenará en la plataforma ViX+ el mismo día del lanzamiento del programa principal.

"Van a ver cómo nos movíamos y cómo hacíamos los traslados en lancha, dónde comíamos, los análisis que hacíamos de la competencia y todo lo que conllevó el detrás de escenas", asegura la periodIsta.

"Teníamos la cámara desde las seis de la mañana hasta las 12 de noche que terminaba nuestro día", añade Gil.