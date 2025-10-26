Las primeras declaraciones de Shakira tras su llegada a Colombia

En la noche del viernes, 24 de octubre, aterrizó Shakira en Cali para cumplir la cita de su gira mundial en la capital del Valle del Cauca. Este fin de semana en el estadio Pascual Guerrero volvió a cantar en territorio caleño luego de 19 años de su última presentación en ese lugar.

En su llegada a la capital del Valle del Cauca, la intérprete barranquillera expresó su entusiasmo por reencontrarse con el público caleño. En los conciertos, también contará con la participación del icónico Grupo Niche, emblema de la salsa mundial.

'La energía del público caleño es tan linda'

En la primera atención a medios tras la llegada a Cali, aseguró que estos dos conciertos hacen parte de "uno de los momentos de la gira que más estaba deseando tener". Además, se refirió a sus fanáticos y aseguró que "la energía del público caleño es tan linda, poder compartir con ellos es muy importante”.

La cantante también mencionó que sus hijos la acompañan en esta parte del tour y que deseaba que vivieran la experiencia de estar en Cali. “Estoy feliz de poder traerlos y que puedan vivir esta experiencia como yo”, dijo. Entre risas, agregó que ya les habló del “chontaduro con sal y miel”, fruta típica del Pacífico colombiano.

Shakira volvió a Colombia por primera vez desde febrero, cuando tuvo dos conciertos en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y otros dos en Bogotá. Sus actuaciones en Cali marcan su regreso a los escenarios del suroccidente colombiano.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, destacó el impacto económico del evento. Según el mandatario, la ocupación hotelera alcanzó el 100 %, lo que representa un impulso significativo para el turismo y el comercio local durante el fin de semana.

Tras sus dos presentaciones en la capital vallecaucana, la gira continuará el 1 de noviembre en Bogotá, donde se presentará en el estadio El Campín antes de retomar la ruta internacional con 30 conciertos adicionales programados hasta diciembre.

La gira “Las mujeres ya no lloran” ha superado los 2,5 millones de boletas vendidas y se ha consolidado como el tour latino más grande de 2025, con más de 50 conciertos agotados en todo el mundo. Actualmente, ocupa el segundo puesto en la clasificación global de giras más taquilleras del año, solo detrás de Coldplay, y por encima de artistas como Paul McCartney y Bruno Mars.

En Estados Unidos, la artista colombiana agotó más de 700.000 entradas en 22 conciertos. En México, su paso por el país superó el millón de boletos vendidos, consolidando su éxito en América Latina.

Esta semana, la cantante lanzó reediciones conmemorativas de sus discos “Pies descalzos”, que celebra su 30.º aniversario, y “Fijación Oral, que cumple 20 años. Las nuevas versiones incluyen temas emblemáticos como “Día de enero”, “Antología” y “Hips Don’t Lie”, reinterpretada junto a Ed Sheeran y el colombiano Beéle.

Con estos conciertos, Shakira consolida su regreso a los escenarios latinoamericanos y reafirma su lugar como una de las artistas más influyentes y exitosas del pop en español.