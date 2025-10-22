La plataforma HBO Max aumenta los precios de todos sus planes

La plataforma de contenidos en línea HBO Max aumentó esta semana los precios de todos los planes de suscripción con efecto inmediato, en lo que supone la tercera subida en tres años.

La tarifa básica con anuncios que dispone de transmisión en dos dispositivos de manera simultánea aumentó en 10 dólares anuales, costando ahora 109.99 dólares, lo que se traduce en 10.99 dólares al mes.

Por su parte, el paquete HBO Max Standard que no dispone de anuncios, aumenta 1.50 dólares al mes, alcanzando un coste anual de 184.99 dólares.

Mientras que el HBO Max Premium, que permite la conexión de hasta cuatro dispositivos, costará dos dólares más hasta los 22.99 dólares al mes o 229.99 dólares al año.

El aumento de estas nuevas tarifas también afecta a los servicios de Disney+ y HBO Max, que costarán tres dólares más al mes.

Estas subidas en el precio de las tarifas de HBO Max coinciden con las de muchas plataformas de contenidos en línea que buscan aumentar la rentabilidad de sus servicios.