El Crok canta en concierto de Jowell y Randy dos días después de condena por homicidio involuntario

El exponente urbano El Crok, recientemente condenado a cinco años de prisión por homicidio involuntario en relación con la muerte de una menor, sorprendió al aparecer en el concierto de Jowell y Randy donde cantó junto al dúo el tema “Hey Mister”.

El evento fue celebrado la noche del sábado en el Óvalo de la Feria Ganadera, un día después de conocer su sentencia.

El Crok, cuyo nombre de pila es Michael Valdez de la Rosa, fue sentenciado el pasado viernes por el Segundo Tribunal Colegiado de Santo Domingo, que además le ordenó pagar una indemnización de cinco millones de pesos a los padres de Mayelin Gómez Encarnación, la joven fallecida de 17 años.

De acuerdo con el Ministerio Público, los hechos ocurrieron en julio de 2021, cuando la adolescente se encontraba compartiendo con el artista y sus tías, Dorca y Carola Encarnación, quienes también fueron condenadas a cinco años de prisión.

La menor fue encontrada inconsciente en una habitación y, aunque fue trasladada a un centro médico, llegó sin signos vitales.

Durante el proceso judicial, la familia de la víctima alegó que la joven había sido drogada y alcoholizada, sin embargo, el informe forense descartó la presencia de sustancias en su organismo.

Las hermanas Encarnación habían sido absueltas en un primer juicio, pero luego de una revisión del caso en la Corte de Apelación, se ordenó un nuevo proceso que concluyó con la sentencia condenatoria para los tres implicados.