Actividades se realizarán en Bellas Artes este fin de semana pese a fallo eléctrico

Palacio de Bellas Artes

Palacio de Bellas ArtesEnriquillo Billini/ Listín Diario

redacción listín diarioSanto Domingo, RD.

La Dirección General de Bellas Artes (DGBA) informó este viernes que todas las actividades programadas en el Palacio de Bellas Artes se desarrollarán con total normalidad durante el fin de semana pese a una deficiencia técnica registrada en el sistema eléctrico.

Según el comunicado oficial, gracias a los ajustes y medidas implementadas por el personal técnico, se logró garantizar la estabilidad y continuidad del servicio eléctrico en las instalaciones.

Los equipos técnicos, en coordinación con las autoridades competentes, mantienen trabajos continuos para optimizar el sistema y asegurar su pleno funcionamiento en las próximas horas.

Dentro de las actividades que hay en Bellas Artes están varias obras del Festival Internacional del Teatro (FITE), el cual se inagura el domingo, y de las obras en cartelera varias se celebrarán en el referido recinto. 

La DGBA dijo que se responsabiliza con la seguridad, la eficiencia operativa y la transparencia en todos sus procesos de gestión, y agradeció la comprensión y el apoyo de artistas, estudiantes, colaboradores y del público en general.

