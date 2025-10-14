Naciones Unidas celebrará 80 aniversario con dos días de feria interactiva en la Plaza de la Cultura

El Sistema de las Naciones Unidas anunció que celebrará sus 80 años de fundación con una feria abierta y gratuita que se realizará este viernes 17 y sábado 18 de octubre, de 10:00 de la mañana a 5:00 de la tarde, en el pabellón de Editoriales de la Plaza de la Cultura, en Santo Domingo.

La feria, titulada “Feria ONU: ¡80 años construyendo futuro!” es una invitación a toda la ciudadanía, especialmente a jóvenes y familias, a conocer de cerca el trabajo que la ONU realiza en el país y en el mundo.

Los visitantes podrán participar de exposiciones, actividades interactivas y espacios de diálogo, donde descubrirán la historia de cooperación entre la organización y la República Dominicana, así como los principales hitos de la participación del país en la ONU a lo largo de ocho décadas.

Durante los dos días, el público podrá disfrutar de una variada agenda educativa y cultural, con presentaciones artísticas, experiencias, conversatorios, cuentacuentos y dinámicas interactivas, diseñadas para promover los valores de la paz, la igualdad, la sostenibilidad y los derechos humanos.

“Con esta feria la ONU busca acercarse a la ciudadanía, destacando el papel de las y los jóvenes como agentes de cambio y constructores del futuro. Celebramos la historia compartida entre la República Dominicana y las Naciones Unidas, marcada por una cooperación activa y sostenida en favor del desarrollo sostenible y la igualdad de oportunidades para todas las personas”, afirmó Julia del Carmen Sánchez, Coordinadora Residente del Sistema de las Naciones Unidas en el país.

La Feria ONU “80 años construyendo futuro” cuenta con el apoyo y patrocinio de la Presidencia de la República, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de Educación, el Programa de Liderazgo Educativo de República Dominicana (PLERD-MINERD), la Red de Escuelas Asociadas a la Unesco y la Alcaldía del Distrito Nacional.