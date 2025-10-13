Bad Bunny, Rauw Alejandro o Peso Pluma: ¿Quién será el Artista Latino del año?

Anoten fecha en el calendario: 23 de octubre. Es cuando tendrá lugar la edición 2025 de los premios Billboard de la Música Latina, que se celebrará en el James L. Knight Center de Miami.

Y es que este año, las expectativas giran en torno a la categoría “Artista del Año”, que enfrenta a cinco nombres de alto nivel: Bad Bunny, Peso Pluma, Rauw Alejandro, Tito Double P y Fuerza Regida.

Cabe destacar que el rendimiento de los artistas en las listas Billboard, junto a las ventas físicas y digitales, cifras “streaming” y radios, y datos de las giras, son determinantes a la hora de optar a las nominaciones o alzarse como vencedor.

Pero en esta ocasión, la competencia está reñida. Porque hay quienes pueden hacer historia en la música latina. Aquellos cinco nombres que, a su vez, compiten por el premio al mejor artista. Todos ellos, rodeados de récords y fama.

Bad Bunny

Bad BunnyAP

La leyenda de Bad Bunny escribe un nuevo capítulo: 27 nominaciones, un récord histórico. El artista encabeza la lista de finalistas a los premios compitiendo en más de la mitad de las categorías.

Y es que su álbum ‘DeBÍ TiRAR MáS FOToS” tuvo el mayor debut latino del 2025 en plataformas digitales, y está cerca de lograr los 7.000 millones de reproducciones en Spotify.

Por tanto, el disco opta al premio de Top Latin Album del Año, y el artista al premio de compositor del año. Además, las canciones ‘BAILE INoLVIDABLE’, ‘DtMF’ y ‘NUEVAYoL’ aspiran a premios como canción del año, Hot Latin Song canción del año, streaming y ventas.

Fuerza Regida

Fuerza RegidaInstagram

Fuerza Regida, grupo de música regional mexicana, también está haciendo historia con sus 15 nominaciones. Además del artista del año, compiten en categorías como Álbum Top Regional Mexicano del año.

Todo gracias a “111XPANTÍA”, disco con el que han conseguido casi 1.500 millones de reproducciones. ‘Tu boda’, ‘Me jalo’ y ‘Por esos ojos’ son algunos de los sencillos destacados y nominados a esta edición.

Curiosamente, el álbum ha quedado fuera de las nominaciones a los Latín Grammy, por lo que los Billboard de la Música Latina suponen la oportunidad del grupo para lograr mayor reconocimiento.

Rauw Alejandro

Rauw AlejandroFuente externa

Como uno de los cinco artistas más escuchados de América Latina, Rauw Alejandro también tiene un papel importante en la competición por los premios, optando a 14 categorías.

Su tema, en colaboración con Romeo Santos, ‘Khé?’ también aspira al éxito: “Romeo y Rauw son los nenes de las nenas”, dijo Alejandro en una entrevista con Billboard, que fue el primer número 1 para ambos desde 2023.

Además de artista del año, compite por premios como Top Latin Album del año, por ‘Cosa Nuestra’, que tuvo el mejor debut de un álbum latino en 2024 y cuenta con cerca de 2.300 millones de reproducciones, o gira del año.

Tito Double P

A sus 22 años, Tito Double P es toda una revelación… Y es que más que “el primo de Peso Pluma”, Tito se ha labrado un nombre propio y le supera este año en nominaciones: aspira a 10 premios.

Su álbum ‘INCÓMODO’ ha superado los 4.500 millones de reproducciones en Spotify. Además, el disco se encuentra entre los 10 álbumes mexicanos más reproducidos de la plataforma.

Y es que el joven está a la cabeza en las listas de nuevos talentos prometedores gracias a sus colaboraciones con algunas leyendas y a la viralidad que ha conseguido en Tiktok pero, sobre todo, gracias a su impacto como artista capaz de renovar la música regional de su tierra.

Peso Pluma

Peso Pluma asiste a los iHeartRadio Music Awards 2024 en Dolby Theatre en Los Ángeles, California el 01 de abril de 2024.AFP

Y aquí, el primo Peso Pluma, con 9 nominaciones, cierra el quinteto de candidatos al codiciado premio. Y comparte con Tito Double P la posibilidad de ganar la “Hot Latina Song” colaboración vocal del año por ‘DOS DÍAS’.

El artista, que ha sido noticia últimamente por su trayectoria amorosa, con relaciones que implican a celebridades de la talla de Nicki Nicole o Kenia Os, puede volver a poner el foco en su carrera.

Su álbum ‘ÉXODO’ ha superado los 4.000 millones de reproducciones en Spotify, siendo el cuarto artista mexicano en lograr esta cifra histórica. Además, también tuvo el mayor debut de un álbum mexicano en la historia, con casi 30 millones de “streams” en su primer día.

Ellas también suenan.

A pesar de que no compiten por el premio a artista del año, hay que destacar también la presencia femenina entre los más nominados: Las colombianas Karol G (la artista femenina más premiada en 2024) y Shakira, suman 10 y 6 nominaciones respectivamente.

La expectación en torno a la ceremonia bebe de eventos como la Billboard Latin Music Week, que reunirá en Miami Beach a artistas de renombre como Daddy Yankee, Ozuna, Laura Pausini, Anuel AA, Yailin, Gloria Estefan, Olga Tañón, Danny Ocean, Pablo Alborán o Aitana, entre otros.

Así, las expectativas sobre esta edición de los Premios del Billboard de la Música Latina están por las nubes este año, con 49 categorías que abarcan estilos variados que van del pop latino al regional mexicano pasando por la música tropical y los ritmos latinos. Y, sobre todo, con todo lo necesario para hacer historia.