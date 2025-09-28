A la espera del nuevo álbum de Rosalía

El nuevo disco de Rosalía saldrá en los próximos meses y sus fans de todo el mundo esperan ansiosos y expectantes la nueva música de la cantante catalana, que ha ido dejando pistas en sus redes sociales.

En los últimos meses, las publicaciones en Instagram de la artista, que ha cumplido 33 años, parecen un código secreto con pistas y mensajes ocultos sobre su nuevo álbum, con el que miles de personas especulan en cada foto.

El 1 de noviembre de 2024, tras la fiesta de Halloween, Rosalía subió un selfi disfrazada en el que tenía un CD clavado en la frente en el que se podía leer ‘R4’, lo que muchos interpretaron como el anuncio de su cuarto disco.

Algo que la cantante dejó claro en Año Nuevo, cuando publicó en su cuenta una serie de fotos, incluida su lista de propósitos para 2025: “Volver a crecer mi malacatón y sacar nuevo disco”, escribió.

Queda poco tiempo para que acabe el año y la artista cumple con sus metas, aunque los rumores apuntan a que el lanzamiento de ‘R4’ será en noviembre.

Como con ‘Motomami’, su anterior disco, la artista va dejando señales del estilo y del posible título de su próximo trabajo, creando una estética alrededor de su música. En marzo publicó una pinza de pelo donde estaba escrita la palabra ‘Coatta’ -forzado en italiano- que para algunos es el título de su nuevo disco.

Días más tarde, la artista publicó una foto con unas cruces y su nombre escrito con hilos sobre una toalla, posibles simbolismos para sus nuevas canciones, poco después de que se rumoreaba que había estado grabando un videoclip en un monasterio católico.

La cantante, experta en crear un universo estético y simbólico entorno a sus canciones, dejó ver en su cuenta de Instagram momentos de sus días de estudio, en donde se puede ver un libro ‘Aliens y anorexia’ pero en el que ha pixelado muchos de los objetos en sus fotos.

Las cruces y la religión se vuelven más presentes en sus redes, hace unas semanas publicó un selfi con el cuadro de Santa Rosalía de Antonio van Dyck en el Museo del Prado de Madrid.

Vanguardia o vuelta al origen.

La artista, que se distingue por su carácter vanguardista, ha recuperado su tema ‘De Madrugá’, para el anuncio de ropa interior de Calvin Klein que protagoniza. Un tema que interpretó durante sus conciertos en la gira del ‘Mal querer’ en 2019, pero que nunca llegó a publicar, por lo que sus seguidores se preguntan si estará en su nuevo disco.

¿Podría Rosalía volver a ese estilo urbano mezclado con los sonidos más tradicionales del flamenco?, pues fue este sonido el que la lanzó al estrellato con ‘El mal querer’ en 2018. Un disco inspirado en la novela medieval ‘Flamenca’, donde entremezcló la estética gitana con su Barcelona más industrial y que llenó de referencias culturales.

El álbum se estructuró en 11 capítulos que cuentan una historia de maltrato, en la que narra el enamoramiento, la boda, los celos, el maltrato y como la mujer consigue salir de esta relación.

Gracias a ‘El Mal querer’ se hizo con el Grammy a mejor álbum latino alternativo o de rock en 2020, un año en el que también fue nominada a ‘mejor nueva artista’.

Sin embargo, en su tercer disco, Rosalía dejó claro que no se encasilla y dejó ver en marzo de 2022 con ‘Motomami’ un sonido totalmente diferente.

Formado también por 11 canciones en las que mostró unas mezclas vanguardistas con sonidos como el reguetón, las baladas, la música urbana o la bachata, que rompieron todos los esquemas musicales.

Este disco la posicionó aún más en la escena internacional y la convirtió en la primera artista española en conseguir posicionarse en el número uno del Top Global de Spotify.

Por este trabajo fue galardonada con el Grammy al mejor álbum latino alternativo o de rock en la 65º edición de los premios.

Rosalía se encuentra en el pico de la ola y sus fans a la espera de su nuevo disco con el que se espera que sorprenda de nuevo.