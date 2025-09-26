Freddy Ginebra celebrando la vida: cada domingo es fiesta

Desde hace un tiempo mi hijo José Aristides y su esposa Laura nos invitan a su apartamento a almorzar, donde ellos cocinan. No existen mejores chefs para mí, hagan lo que hagan, siempre acabo felicitándoles por la exquisitez de los platos. Ambos son sibaritas. Desde el sábado ya comenzamos a diseñar el menú y a saborear mentalmente.

- ¿Hongos te gustan? -Mucho- contesto.

- Te los voy a saltear en vino blanco, la receta del español Karlos Arguiñano.

- ¿Pasta o risoto ?y así comienza la elaboración de lo que siempre acaba en banquete.

- ¿Tienen lechugas? Porque si no las busco, ustedes saben que yo sin tomates y lechugas no puedo vivir.

Ellos se ríen y agregan a dúo, y cebollas blancas, vinagre balsámico, aceite y queso rayado.

Única condición es que el chef, mi hijo, exige que lo acompañemos mientras cocina

- ¿Algún vino? -¿Blanco o tinto?, y se abre la botella, otras veces cervezas congeladas acompañan el rito dominical, casi siempre, la uruguaya que es mi alegre nuera, elige un acompañamiento musical de su tierra y según van los ánimos ,hasta baila entre salsas y cortes de cebolla alguna cumbia

- Abuelo esto es vida- casi grita muy desentonada y de inmediato según haya subido el vino evoca sus tiempos en Tacuarembo o Peralta, regiones de su amada Uruguay y rememora cuando ella bailaba esos ritmos en su pueblo. Mi hijo y yo resistimos en absoluta solidaridad el folclor que tanto la alegra pues ella para compensar prepara una “pasta flora” que ha bautizado con el nombre de Peralta en honor a su origen.

- Ponle tomatitos cherry- escucho.

- Quizás tenga mucha sal, a Papa no le conviene, cuidado si le pones picante que la abuela entonces no come. Mi hijo es fanático de ese condimento y a veces se le va la mano. Lo que sea que hagan siempre va acompañado de un asado, asunto que el hijo maneja a la perfección igual que cualquier sudaca experimentado.

Primero unos chorizos, luego una parrillada de carne o pollo dependiendo de las demandas, la carne casi cruda. A mí bien cocida aclaro, no soy muy de carnes, pero los dueños del apartamento les gusta ver sangre en cada corte, yo ni miro.

Catalina, la nieta más pequeña, se suma a la fiesta en absoluto silencio, es decir, absolutamente contemplativa y muy carnívora. Si ataca la nostalgia, los padres llaman a Elena, la otra nieta que está en Madrid haciendo una maestría y cámara abierta muestran el cocinero.

Los domingos el rito es siempre el mismo, salimos temprano al súper a comprar algunos detalles, me pongo mi camiseta vieja, chancletas, mi boina de paja, vas muy mal vestido escucho. En los viejos nadie se fija. No olvidemos el pan de agua, y tampoco la mantequilla y a disfrutar seleccionando lo que me han encargado. Luego al llegar, me siento en un banquito al lado de la estufa, hago cuentos, preguntas, me pongo al día mientras embelesado contemplo con la facilidad que esta pareja de enamorados hijos elaboran el almuerzo.

No hay restaurante que compita con ellos, no me cambio por nadie. Si en este momento me preguntaran sobre cómo defino la felicidad, sin titubear un segundo diría, “un domingo en la diminuta cocina de mis hijos viéndolos cocinar”. En el cielo tiene que haber un fogón.