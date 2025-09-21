Omar Courtz celebra su “Primera Musa” en Santo Domingo

El artista puertorriqueño Omar Courtz dio un paso en su fresca carrera con su presentación en el Óvalo de la Feria Ganadera, donde reunió a miles jóvenes para celebrar el primer aniversario de su álbum “Primera Musa”.

Bajo las luces de la feria, los fanáticos aguardaron con expectativa su salida al escenario, pero también fueron parte del espectáculo: el rubor en las mejillas, los brillos y la omnipresencia del rosa fucsia no fue simple elección de vestuario, sino un guiño al universo de Primera Musa.

El intérprete, conocido como "Ousi" por sus seguidores, apareció con “Goddess”, levantándo de inmediato a todos. A partir de ahí, el repertorio fue una sucesión de éxitos: “Una Noti”, “Heavy”, “Musa Eleva”, “Piensa en mí”, “Eta Remix”, “Si te gustan las gatas” y muchos más, cada uno coreado de principio a fin.

El escenario tuvo como atractivo decorativo una figura femenina recostada, elemento visual que representa la inspiración del disco. Courtz explicó que "Primera Musa" está dedicado a las mujeres, a quienes suele llamar en sus canciones “bellaquitas”.

Agradeció al público por el apoyo a su carrera: “Este álbum lo hicimos con mucho cariño para ustedes”, dijo.

Las colaboraciones no podían faltar. A pesar de no estar presente, la complicidad con la artista puertorriqueña De La Rose se sintió en “Nubes” y “Kyoto”, y el público explotó cuando sonaron los primeros acordes de “Veldá”, tema que comparte con Bad Bunny y Dei V, como parte del álbum de Bad Bunny “Debí Tirar Más Fotos”.

Courtz también se tomó el tiempo de recordar sus inicios en República Dominicana.

“Sé que suena cliché, pero me acuerdo cuando vine aquí a RD y habían 3 o 4 personas en el show… y ahora tenemos 4 mil personas. Muchas gracias”, dijo con voz emocionada.

La cercanía con el público era constante. Courtz levantó la bandera dominicana y preguntó al público “¿Yo cuento con ustedes?”. La respuesta fue inmediata y evidente por todas las ovaciones.

El tramo final del concierto estuvo marcado por uno de sus temas más celebrados, “Luces de Colores”, y el clímax llegó con “¿Qué vas a hacer hoy?”, la canción viral que lo impulsó en plataformas digitales.

“Celebrar con ustedes es una bendición”, dijo Courtz, cerrando la noche.

TALENTO EN ASCENSO

Este concierto forma parte de su “Primera Musa Tour”, que ya ha logrado múltiples entradas agotadas en Europa y América Latina bajo la producción de We Entertainment.

Su primer disco debutó número 1 en Apple Music Latino, número 6 en los debuts globales de Spotify, fue elegido por The New York Times como uno de los mejores del año y entró en el Top 23 de Billboard Latin Albums .

Con más de 22 millones de oyentes mensuales en Spotify y colaboraciones con Daddy Yankee, Young Miko, Anuel AA, J Balvin, Sech, Rvssian, Kendo Kaponi y Bad Gyal, Omar Courtz se perfila como uno de los nombres imprescindibles de la nueva generación del género urbano.