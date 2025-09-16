Segunda temporada de “La Casa de Alofoke” inicia el 20 de octubre

Tras el éxito de “La Casa de Alofoke”, que recién concluyó, Santiago Matías anunció la fecha de la segunda temporada del reality.

“La Casa de Alofoke 2” iniciará el 20 de octubre hasta el 27 de noviembre, anunció Matías en “Alofoke radio show”

El empresario explicó que este martes fue el último streaming previo al descanso del equipo de producción.

La pausa permitirá rediseñar y crear una nueva casa más amplia, que contará con 16 participantes.

Según indicó, la segunda temporada también traerá mejoras técnicas, nuevas dinámicas y la selección de talentos que formarán parte de esta experiencia digital.

La primera temporada de La Casa de Alofoke marcó un precedente en el entretenimiento digital del país, logrando récords de audiencia en plataformas digitales, millones de visualizaciones acumuladas en YouTube y un constante posicionamiento en tendencias de redes sociales.

El reality generó conversación nacional e internacional.

La segunda temporada también traerá mejoras técnicas, nuevas dinámicas y la selección de talentos que formarán parte de esta experiencia digital que continúa marcando la agenda del entretenimiento en República Dominicana.