Emmy 2025: "Adolescencia", "The Studio" y "Severance" arrancan triunfantes

La sátira del mundo de Hollywood, "The Studio", la distópica "Severance" y el drama "Adolescencia" arrancaron este domingo con buen pie los premios Emmy, la gala de los llamados Óscar de la televisión celebrada en Los Ángeles.

"The Studio", de Apple TV+, se embolsilló una temprana victoria de la mano de su protagonista y coescritor, Seth Rogen, quien se alzó con los premios a mejor actor de comedia y mejor dirección de comedia, y compartió el de mejor guión en la gala celebrada en el Teatro Peacock.

La serie está encaminada a llevarse el codiciado premio a mejor producción de comedia.

Una carta de amor a Hollywood y una sátira ardiente de las muchas inseguridades, hipocresías y fallas morales de la industria, "The Studio" llegó a la noche de la televisión con 23 nominaciones, el mayor número para una comedia en un solo año.

Frida Pérez (de izquierda a derecha), Peter Huyck, Seth Rogen y Evan Goldberg aceptan el premio al mejor guion de una serie de comedia por "The Studio" durante la 77.ª edición de los Premios Emmy Primetime, el domingo 14 de septiembre de 2025, en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)Chris Pizzello

En más comedia, Jean Smart se anotó otro Emmy a mejor actriz del género por su protagónico en "Hacks", donde interpreta a una decadente diva que se asocia con una joven guionista encarnada por Hannah Einbinder, quien este domingo se hizo con su primera estatuilla.

La comediante venció en la categoría a mejor actriz de reparto, y en un politizado discurso (que redujo en varios miles de dólares la donación de Bargatze y que ella prometió reponer), abogó por una "Palestina libre" y contra la policía migratoria que impulsa una campaña de redadas.

En la competencia dramática, también de Apple TV+, el thriller de ciencia ficción "Severance", que se perfila como uno de los grandes triunfadores de la noche, marcó terreno temprano.

La producción, que sigue a los empleados de la futurista Lumon Industries cuya vida laboral está separada de la personal por un distópico implante cerebral, llegó al frente de la competencia con 27 nominaciones.

Britt Lower, quien interpreta a la heredera del emporio y a una trabajadora promedio venció como mejor actriz dramática, mientras que Tramell Tillman, se hizo con la estatuilla a mejor actor de reparto.

La disputa por el trofeo dramático cuenta también con "The Pitt", una producción médica concebida originalmente como una secuela de la exitosa "ER" y que emula buena parte de la serie.

Los 15 episodios se desarrollan durante el mismo turno insoportablemente estresante en un hospital del centro de Pittsburgh.

El veterano de "ER", Noah Wyle, se posiciona para rivalizar con Scott por el premio al mejor actor dramático por su papel como el atormentado líder de la sala de emergencias.

"Surreal"

Owen Cooper acepta el premio al mejor actor de reparto en una miniserie, antología o película por "Adolescentes" durante la 77.ª edición de los Premios Emmy, el domingo 14 de septiembre de 2025, en el Teatro Peacock de Los Ángeles. (Foto AP/Chris Pizzello)Chris Pizzello

En el renglón de las miniseries, los pronósticos están con "Adolescencia", el drama familiar de Netflix que le rindió esta noche un Emmy al joven Owen Cooper como mejor actor de reparto.

"Es tan surreal", dijo el debutante actor de 15 años.

"Cuando comencé clases de drama hace un par de años no esperaba ni venir a Estados Unidos. Pero esta noche prueba que si escuchas y te enfocas, y sales de tu zona cómoda, puedes alcanzar todo en la vida".

Con 140 millones de visualizaciones en sus primeros tres meses en Netflix, "Adolescencia" narra la historia de un joven de 13 años sospechoso de asesinar a una compañera de clases.

Cada uno de sus cuatro episodios se grabaron en una toma única, y en conjunto forman un examen oportuno y trágico del impacto de la masculinidad tóxica en los jóvenes.

La serie también conquistó estatuillas por dirección y otra por su guión que recayó en su también protagonista Stephen Graham y Jack Thorne.

Costosos discursos

Si bien los discursos de agradecimiento dan de qué hablar en toda ceremonia, en la 77ª edición de los Emmy están en el ojo del huracán.

El presentador Nate Bargatze se puso entre ceja y ceja mantener las palabras de agradecimiento a raya con una novedosa propuesta.

Bargatze abrió la gala anunciando una donación de su bolsillo de 100.000 dólares a benéfica organización Boys & Girls Clubs of America.

¿El truco? Retira en tiempo real 1.000 dólares por cada segundo a más que un ganador consuma de sus 45 segundos permitidos.

En compensación, agrega 1.000 por cada segundo que un vencedor ahorre de su tiempo, dejando a los vencedores midiendo sus palabras.