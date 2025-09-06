Giorgio Armani dejó un patrimonio de 13 mil millones de dólares, ¿quiénes hederarán su fortuna?

El gigante de la moda italiana fallecido a los 91 años, Giorgio Armani vistió a las estrellas y luego conquistó el mundo con su imperio dedicado a recrear un estilo de vida lujoso, desde los accesorios hasta el interiorismo.

Su paso por la industria lo hizo uno de los hombres más ricos del mundo. La revista Forbes estimaba su fortuna en 2017 en 6,600 millones de dólares. Y actualmente se estimá que dejó un patrimonio de alrededor de 13,000 millones de dólares.

Los medios italianos destacan que ahora se abrirá el testamento de Armani, quien no tuvo hijos, y en el que se repartirán las cuotas de su imperio industrial, con una facturación de 2,300 millones de euros y que gestionará la Fundación, que creó en 2016 justo para gestionar la empresa tras su marcha y salvaguardar la gobernanza y asegurar la estabilidad a largo plazo del grupo.

También incluirá la distribución de un patrimonio de 13,000 millones, del que los herederos más cercanos son su hermana Rosanna, sus sobrinas Silvana y Roberta, su sobrino Andrea Camerana y su mano derecha de toda la vida, Pantaleo Dell'Orco, quien siempre ha sido considerado parte de la familia.

-Famoso por su discreción-

"Elegancia discreta y lujo sofisticado" es como resumió su marca en Time Out Bahrain en 2009.

Con un bronceado profundo, una cabeza de cabello blanco cuidado con esmero y una silueta esculpida por entrenamientos diarios, Armani era famoso por su discreción.

A lo largo de su notable carrera mantuvo el control total de su empresa mientras pasaba de la moda a hoteles de lujo, cosméticos, accesorios e interiores.

- Amorío con Hollywood -

Abrió su casa de moda epónima en Milán en 1975 y ascendió rápidamente a la cima con "una colección minimalista basada en la moda cotidiana", como describió Vogue París.

Armani gustaba de utilizar "detalles nítidos y tejidos sencillos", dijo una vez.

Incluso desarrolló un nuevo color llamado "greige", una combinación de gris y beige.

Atraídas por ese estilo falsamente sencillo, las estrellas empezaron a pedirle al genio italiano que las vistiera.

Richard Gere en "American Gigolo" (1980) fue uno de esos famosos flechazos estilísticos entre el diseñador y Hollywood.

- Pionero de la alfombra roja -

El ícono italiano es reconocido por su contribución a la moda confeccionada especialmente para brillar en la alfombra roja.

Vistió a estrellas como Jodie Foster, Cate Blanchett y Beyoncé para esas noches de gala.

Otras estrellas, incluidos Tom Cruise y Katie Holmes, eligieron vestir Armani en su día de boda.

Podía "hacer que hombres y mujeres se sintieran seguros y a gusto con prendas fluidas, que eliminaban las restricciones de la sastrería tradicional sin perder la capacidad de conferir dignidad al cliente", dijo Harper's Bazaar en 2015.

En los años 80, Armani ganó legiones de admiradoras entre las mujeres profesionales, pionero en la moda femenina basada en trajes con hombreras que marcaron la época.

"Quiero mantenerme al día constantemente, pero sin alterar las características esenciales de mi filosofía", explicaba por entonces.

- Rey de las pasarelas -

Armani era un habitual en las semanas de la moda de París a Nueva York, pero nunca se sintió más en casa que en la capital del estilo de Italia, Milán.

Tradicionalmente clausuraba la semana de la moda milanesa, donde aparecía brevemente con su atuendo de trabajo característico: un top azul marino y pantalones deportivos de alta tecnología.

Con el tiempo decidió diversificar su oferta, entrando en una gama más joven y asequible a través de Emporio Armani.

En 2010 abrió su primer hotel de lujo en Dubái, en la torre Burj Khalifa, la más alta del mundo, donde las suites cuestan varios miles de dólares por noche.

- Eternamente independiente -

Armani nació el 11 de julio de 1934 cerca de Milán, en una familia humilde de origen armenio.

Estudió Medicina durante dos años pero cambió de rumbo al aceptar un trabajo como escaparatista en el famoso almacén Rinascente de Milán, donde permaneció hasta los 31 años.

Luego se forjó como diseñador durante siete años con el estilista y productor de moda italiano Nino Cerruti, antes de abrir su propia casa de moda con un amigo, Sergio Galeotti.

Galeotti murió 10 años después y Armani se convirtió en el único propietario, permaneciendo como diseñador principal.