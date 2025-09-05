Ministerio de Cultura rendirá honras fúnebres a María Cristina Camilo

El Ministerio de Cultura lamentó la muerte de María Cristina Camilo, pionera de la radio y la televisión nacional, quien con su voz, elegancia y profesionalismo hizo historia al convertirse en el primer rostro femenino de la televisión dominicana.

El ministro Roberto Ángel Salcedo expresó, a través de su cuenta en la red social X, que “María Cristina Camilo vivirá por siempre en nuestra memoria”, al tiempo de ofrecer sus más sentidas condolencias a familiares, amigos y a todo el país que hoy lamenta su partida.

Asimismo, el ministro resaltó que tuvo el privilegio de compartir labores con la reconocida comunicadora: “La recordaré con la alegría contagiosa que siempre supo transmitirnos”, manifestó.

Como parte de las honras fúnebres, este domingo 7 de septiembre, el Ministerio de Cultura rendirá homenaje a la destacada comunicadora a las 12:00 del mediodía en RTVD.

Durante más de medio siglo, María Cristina Camilo brilló en la radio, la televisión y los escenarios culturales, dejando una huella imborrable en el corazón del pueblo dominicano.

Conocida cariñosamente como Maíta, marcó un hito al presentar Romance Campesino, la primera serie transmitida en la televisión criolla el 1 de agosto de 1952, a través de La Voz Dominicana.

Nacida en San Francisco de Macorís en 1917, María Cristina Camilo se convirtió en un referente indiscutible de la comunicación, dejando un legado invaluable para las presentes y futuras generaciones.

Su cuerpo será expuesto en la Funeraria Blandino, de la avenida Abraham Lincoln, este sábado 6 de septiembre a partir de las 12:00 del mediodía.