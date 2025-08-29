Freddy Ginebra celebrando la vida: esto de morirse a plazos tiene sus encantos...

Hoy me ponen un marcapasos. El médico me ha hecho una serie de explicaciones, pero la que más me gustó fue cuando dijo que un corazón, cuando se desborda de amor, hay que ayudarlo a seguir funcionando.

De ahora en adelante, mis sístole y mi diástole tendrán más fuerza, podré abrazar con más intensidad y cuando ame, cosa que pasa todos los días, no temeré a desbordarme.

Un marcapasos es un punto importante en la vida de un ser humano, en mi caso, con los años que tengo, es una garantía , ya pasé un cáncer, varias neumonías, me faltaba el corazón y aviso a tiempo.

No tengo miedo, aunque debo confesar que un poco nervioso porque me asustan los hospitales y ver sangre me hace perder la cabeza, las agujas me horrorizan, y cuando los médicos comienzan a hablar en su lenguaje técnico se me hiela la sangre y se me seca la boca.

Lo escuché hablar de los altos que estaba el dímero y aunque no entendí por la cara que puso me alarme un poco y luego subió la dosis del elixir (no me pregunten qué es esto) obedezco.

Esto de morirse a plazos imagino que tiene sus encantos, porque cada vez que voy al médico es aplazando mi final, una curita por aquí, una inyección por allá, que me toman la presión, me miden el azúcar, que si la respiración está normal etc., todo eso me desarticula y ahora con tantos inventos para mantenernos vivos, chequeo de la próstata (ya no tengo) que si te meten un cable por la boca y otro por atrás….ofrezco, pero todo sea por vivir un poco más y celebrar con aquellos que amamos

Cuando el doctor me habló del dispositivo médico que regularía mi corazón con impulsos eléctricos, me sentí bienvenido a la modernidad.

Quizás mi modo de amor cambiaría, me dije a mí mismo.

Ahora ABRAZARÍA con más fuerza. Mi energía se multiplicaría. Me puse contento. Mis hijos, mi esposa y, puedo decir, que toda mi familia y amigos se involucraron en el proceso. Entré a formar parte de los consentidos.

Algunos amigos se extremaron enviándome deliciosas sopas, dulces, cartas, correos emotivos. Sospeché que me estaban despidiendo, pero me encantó el derroche de amor derramado alrededor y hasta exageré un poco mi aparente malestar para triplicar las atenciones.

Nada como sentirse mimado, acurrucado, rodeado de palabras dulces, emotivas declaraciones de amor y desde ya comenzaré a hacer planes para no morirme nunca.

Insisto en mi frase favorita, que mi entrada a la eternidad sea bailando y celebrando lo vivido y gracias por tanto.

De ahí en adelante que mi Dios se ocupe……seguro me irá mejor.