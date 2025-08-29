Conmemoran el 142 aniversario del Himno Nacional

En conmemoración al 142 aniversario del estreno del Himno Nacional, la Fundación Copistas Acuario presentó la conferencia “La culminación del sueño de Reyes” a cargo de Eduardo Gautreau de Windt, en el salón de eventos de la Fundación Dominicana de Desarrollo (FDD), el 16 de agosto del presente 2025.

Gautreau de Windt, quien es miembro de número del Instituto Duartiano y correspondiente de la Academia Dominicana de la Lengua, destacó los valores del Himno Nacional.

La conferencia contó con las participaciones del pianista dominicano Irving Paniagua y la soprano Alba Pérez, quienes interpretaron distintos himnos patrios de la historia dominicana, así como el Himno Nacional.

Las palabras de bienvenida estuvieron a cargo de Mariano Frontera, director ejecutivo de la Fundación Dominicana de Desarrollo, y de Samuel Rodríguez, presidente de la Fundación Copistas Acuario.

En el evento se realizó el lanzamiento de una publicación conmemorativa del Himno Nacional que incluye la Historia de los Himnos Dominicanos del maestro José De Jesús Ravelo, y apuntes biográficos sobre José Reyes y Emilio Prud’Homme, elaborados por Gautreau de Windt.

Esta edición cuenta con la participación de Desire Beras como copista musical y la coordinación editorial del compositor y gestor cultural Joel Díaz, quien es coordinador de la Editorial Copistas Acuario, única editorial en el país especializada en la publicación de partituras musicales.

Este libro se encuentra en formato bilingüe y está disponible tanto en tiendas de música nacionales como en Amazon.

La actividad contó con la presencia de Julio Cordero, viceministro de Gestión Administrativa del Ministerio de Educación y Wilson Gómez, presidente del Instituto Duartiano.

Asimismo, se puso en exhibición el clarinete del maestro Alfredo Soler, con el cual participó en el estreno del Himno Nacional el 17 de agosto de 1883 en la Logia Esperanza No. 9, espacio que ocupa en la actualidad la Fundación Dominicana para el Desarrollo.