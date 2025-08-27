¿Y tu anillo pa' cuándo? Celebridades que han dado el "sí, acepto" este 2025

Este 2025 cupido, San Rafael Arcángel y por qué no J.Lo con “El anillo pa' cuándo” al parecer se pusieron las pilas, pues desde inicios del año se han estado anunciando una serie de compromisos que no han parado de sorprender a muchos.

Taylor Swift, Zendaya, Dua Lipa, Georgina Rodríguez y la modelo Winnie Harlow son solo algunas de las figuras que están próximas al altar.

La pareja más reciente en dar las buenas nuevas fueron la cantante Taylor Swift y el jugador de fútbol americano Travis Kelce. “Tu profesor de inglés y tu profesor de gimnasia se van a casar”, es la nota que se lee al pie de la publicación que ambos compartieron en Instagram y que ya lleva 29 millones de me gusta. Esta pareja llevaba dos años de matrimonio.

Taylor Swift y Travis KelceInstagram

El caso de la modelo Georgina Rodríguez y futbolista Cristiano Ronaldo es un ejemplo de que lo bueno se hace esperar y que la fe es lo último que se pierde, ya que su compromiso surge luego de ocho años como pareja y de conformar una familia de cinco hijos, tres de ellos son producto de relaciones anteriores de Ronaldo.

Anillo de Georgina RodríguezInstagram

Su boda fue anunciada el 11 de agosto en la Revista ¡Hola! “Sí quiero. En esta y en todas mis vidas” escribió Rodríguez en la foto que muestra su gigantesco anillo.

Otra que no piensa quedarse soltera es la cantante y modelo Dua Lipa. En junio de este año ella y su pareja, el actor y modelo Callum Turner, alborotaron las redes con la confirmación de su boda. Su relación de noviazgo comenzó el año pasado. Por lo visto esta pareja no se anda con rodeos y saben lo que quieren.

Zendaya y el actor de Spider-Man, Tom Holland, conforman una de las parejas jóvenes más seguidas, de hecho constantemente son fotografiados juntos y no tienen miedo a mostrar su relación frente a las cámaras. Su relación empezó en el 2016, pero el anuncio de la boda ocurrió a principios de este año.

No obstante, los rumores ya habían comenzado, previo al anuncio del compromiso, ya que en la ceremonia de Los Globos de oro 2025 Zendaya salió luciendo su anillo de compromiso. Hasta ahora no hay fecha para esta boda y se especula que han tenido que pausar los preparativos debido a que la actriz tiene mucho trabajo.

La modelo Winnie Harlow también se suma a la lista junto al jugador de la NBA Kyle Kuzma. La romántica propuesta se realizó en un avión privado rodeado de rosas, mientras iban camino las Turcas y Caicosa a pasar unas vacaciones.

El 2025 aún no termina y puede ser que se sigan anunciando más compromisos en lo adelante.