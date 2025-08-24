Restos de Angelita Curiel “La Mulatona” serán sepultados este domingo

La familia de la vedette dominicana, Angelita Curiel, informó que sus restos recibirán cristiana sepultura este domingo 24 de agosto a las 3:00 de la tarde en el cementerio Cristo Redentor.

Los servicios funerarios son en la Funeraria Inavi (Savica), ubicada en la calle Pasteur, Gascue, del Distrito Nacional, desde las 12:00 del mediodía de este mismo domingo.

“La Mulatona”, como también era conocida, falleció la noche del sábado 23 de agosto luego de haber estado hospitalizada a inicios de agosto para ser sometida a una operación debido a una fractura de fémur.

Fue su hijo Steven Curiel quien confirmó la noticia de su fallecimiento.

La Mulatona ganó popularidad en la década de 1980 con apariciones en el legendario programa de televisión "El Show del Mediodía", donde bailaba e interpretaba sus temas luciendo sensuales vestuarios de brillos y pedrería.

El nombre de “La Mulatona” nace para un segmento de humor, en El Show del Mediodía, en el que Freddy Beras Goico interpreta una parodia de temas cotidianos, a ritmo de la canción “La Mulatona”, canción compuesta por Piro Valerio.

La versión más conocida popularmente fue grabada por Ramón Gallardo en 1963, cantada por Rafaelito Martínez.