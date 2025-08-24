Fallece la vedette dominicana Angelita Curiel "la Mulatona"

Murió la noche del sábado la vedette dominicana Angelita Curiel, conocida popularmente como "La Mulatona”.

Su hijo Steven Curie confirmó la noticia e informó que los restos serán expuestos hoy en la funeraria Inavi (Savica), ubicada en la calle Pasteur de Gazcue.

La artista fue hospitalizada a inicios de agosto para ser sometida a una operación tras sufrir una fractura de fémur y la primera dama de la República, Raquel Arbaje, expresó sus deseos de ayudar en el caso.

Curiel ganó popularidad en la década de 1980 con apariciones en el legendario programa de televisión "El Show del Mediodía", donde bailaba e interpretaba sus temas luciendo sensuales vestuarios de brillos y pedrería.

El nombre de “La Mulatona” nace para un segmento de humor, en El Show del Mediodía, en el que Freddy Beras Goico, interpreta una parodia de temas cotidianos, a ritmo de la canción “La Mulatona”, canción compuesta por Piro Valerio.

La versión más conocida popularmente fue grabada por Ramón Gallardo en 1963, cantada por Rafaelito Martínez.

Es aquí que la joven Angelita Curiel se convierte en el soporte visual, al bailar con gracia y creatividad durante el segmento de humor. Así el nombre artístico de Angelica Curiel, quien ya contaba con experiencia, bailando en el escenario, y quien traía el arte en las venas heredado de sus padres artistas, el barítono Tony Curiel y la cantante Ángela Vásquez.