Puerto Rico saca provecho de Bad Bunny mientras miles acuden a la isla para sus conciertos

Los turistas se vistieron con chalecos rojos de poliéster prestados del supermercado de Puerto Rico donde alguna vez trabajó Bad Bunny , sonriendo mientras posaban para fotografías con el viejo uniforme de la superestrella.

Escucharon atentamente mientras su exjefe recordaba cuánto le encantaba la salsa clásica. "Siempre le gustaba ir al estacionamiento a recoger los carritos de la compra porque allí se sentía libre y cantaba", dijo Delza Vélez, jefa de Recursos Humanos del supermercado Econo.

En 2016, Benito Antonio Martínez Ocasio renunció a ese trabajo, dejándole una nota a Vélez. Dos años después, lanzó su primer álbum, y el cantante conocido como Bad Bunny saltó al estrellato.

Este verano, miles de personas acudieron a Puerto Rico, donde la residencia de conciertos del cantante en San Juan , desde mediados de junio hasta mediados de septiembre, ha impulsado por sí sola la frágil economía de la isla. El hijo prodigioso ha elevado la visibilidad global del territorio estadounidense, cantando sobre la agitación y la identidad puertorriqueña .

Los visitantes vienen no solo a verlo, sino también a explorar su isla. Miles han hecho cola durante días o han esperado horas en línea para conseguir una entrada para el cantante de reggaetón y rapero, uno de los artistas con más streaming del mundo.

Un padre y un hijo con el mismo nombre, Eddie Villanueva, viajaron desde Suiza para vivir una experiencia completa con Bad Bunny con un presupuesto de 5.000 dólares, que incluía entradas de 40 dólares para un recorrido por la ciudad natal de la estrella, Vega Baja.

"Encantado. Increíble", dijo el joven Villanueva, de 23 años.

'Nadie puede robar eso'

Casi tres docenas de hoteles participan en los paquetes de Bad Bunny, que incluyen el concierto y que han generado cerca de 200 millones de dólares, según Discover Puerto Rico, organización que promueve la isla.

Se han reservado más de 48.000 noches de hotel en un momento en que las visitas disminuyen antes del pico de la temporada de huracanes en el Atlántico. Los organizadores del concierto afirman que se vendieron 25.000 paquetes en un solo día.

Las reservas de hotel aumentaron un 10 % el 27 de julio, en comparación con la misma fecha del año pasado. Los alquileres a corto plazo aumentaron un 42 % este mes, en comparación con agosto del año pasado, y un 61 % en septiembre. Con un precio de hasta cientos de dólares por entrada, se espera que el espectáculo atraiga a unas 600 000 personas.

Según la empresa de análisis de aviación Cirium, entre julio y septiembre se reservaron casi un 7% más de vuelos desde Estados Unidos continental al principal aeropuerto internacional de Puerto Rico que durante el mismo período del año pasado.

La ganancia inesperada llega en un momento en que los promotores de Puerto Rico se centran más en su cultura que en sus playas.

“Podríamos argumentar que son las más bonitas, pero son playas. Lo que nos hace únicos es la cultura. Nadie nos la puede robar”, dijo Ricardo Cortés Chico, portavoz de Discover Puerto Rico.

Haciéndolo bien

En la ciudad natal de Bad Bunny, los turistas visitan su antigua escuela secundaria, el supermercado donde trabajaba e incluso la iglesia donde sirvió como monaguillo.

Una mañana reciente, los Villanueva posaron frente a un mural de Bad Bunny en una tienda de suministros agrícolas que vende arneses para caballos y alimento para gallos de pelea. Por $20, compraron dos gorras con la inscripción "PR" (Puerto Rico), lo que le provocó una gran sonrisa a la cajera.

G8, una organización sin fines de lucro que ayuda a las comunidades empobrecidas de la capital, San Juan, lanzó un recorrido guiado en bicicleta de $25 llamado "Debería haber andado más en bicicleta", un juego de palabras con el último álbum de Bad Bunny, "Debí Tirar Más Fotos".

Otra organización sin fines de lucro, Acción Valerosa, se asoció con el grupo musical Los Pleneros de la Cresta, que toca en los conciertos de Bad Bunny, para crear la gira “Café con Ron”, que lleva el nombre de una de sus canciones.

Transportan turistas a Ciales, un pueblo cafetalero enclavado en las montañas centrales. El recorrido incluye un taller sobre música tradicional puertorriqueña, y los fondos recaudados se destinarán a convertir un antiguo casino en un centro comunitario.

Incluso algunos estudiantes universitarios están sacando provecho de Bad Bunny.

Julietta Dasilva, una fan de toda la vida, volará desde Denver para el concierto del 29 de agosto. Dijo que reservó una gira de $45 dirigida por un estudiante local en lugar de cualquiera de las giras comerciales.

“Quiero hacerlo bien”, dijo.

Una bandera, un sapo y una caja registradora

El turismo tradicional en Puerto Rico implicaba una caminata por el bosque tropical El Yunque, una visita al Viejo San Juan y un chapuzón en una playa cercana. Ahora, quienes llegan en avión para el concierto se dirigen a pueblos lejanos como Cabo Rojo, el punto más al sur de Puerto Rico, para descubrir más de la isla.

“Gracias a Bad Bunny muchos de nuestros lugares emblemáticos se han dado a conocer”, afirmó Ángel Rodríguez, propietario del hotel Boquemar en Cabo Rojo.

El hotel, ubicado junto a un famoso muelle blasonado con la bandera de Puerto Rico que apareció en un video de Bad Bunny, ha recibido un 7% más de clientes este verano, dijo Rodríguez.

Los visitantes también le han preguntado dónde pueden ver el sapo crestado puertorriqueño , la única especie de sapo autóctona de la isla que apareció en un video del nuevo álbum de Bad Bunny. Rodríguez dijo que tuvo que decepcionarlos, ya que no es fácil avistarlo.

Heidy Crespo, quien organiza los recorridos por la ciudad natal de Bad Bunny, dijo que decenas de personas se han inscrito y los funcionarios señalaron que han generado unos 1.000 dólares en ingresos.

"Nunca pensé que la gente querría ver dónde trabajaba", dijo. "Pero me encanta. Me encanta ver cómo brillan los ojos de la gente".

Una experiencia completa

Vicky Gálvez voló a San Juan desde Las Vegas con dos amigas a principios de agosto para la primera ronda de conciertos abiertos a fans de fuera de la isla. La estilista de 39 años dijo que el viaje fue mucho más que un simple evento musical y que se sintió satisfecha con los aproximadamente $2,450 que gastó.

Por la ciudad, Gálvez y sus amigas vieron murales del cantante y filas afuera de los restaurantes que Bad Bunny popularizó. Comieron en el acogedor restaurante familiar La Casita Blanca, donde la espera de dos horas valió la pena para apoyar al restaurante, dijo.

Su camarero les dijo que estaban "completamente locos" desde que fotografiaron a Bad Bunny comiendo allí. "Compré en la tienda local, y estuvo genial", dijo Gálvez.

Wilson Santiago Burgos, fundador de la plataforma de viajes “Mochileando”, dijo que dudaba que el gobierno se subiera al tren de Bad Bunny porque el artista ha criticado duramente a los dos principales partidos políticos de la isla.

Pero ocurrió lo contrario: se lanzaron tours, se bautizaron comidas y bebidas con el nombre de las canciones de Bad Bunny y pequeños negocios vendieron ropa y otros productos hechos a mano buscados por los turistas.

“La gente está empezando a consumir, a producir cosas estrictamente de Puerto Rico”, dijo Santiago Burgos.

El mensaje es atractivo, añadió. Bad Bunny les dice a quienes lo visitan: «Esta es la patria que amo... Los invito a conocerla».