Jennifer Ventura se corona como Miss RD Universo

Jennifer Ventura, representante de Barahona, se coronó como la nueva Miss Universo República Dominicana durante la gala final del certamen que se celebró la noche de este domingo 10 de agosto en el Teatro Nacional.

La modelo resultó ganadora tras competir junto a otras 29 candidatas por el título que ostentaba Celinee Santos y ahora portará la banda nacional en el Miss Universo.

Desde su presentación como participante del concurso de belleza, Ventura estuvo entre las favoritas del público por imponente presencia sobre el escenario y su vasta experiencia en los reinados y el modelaje.

El espectáculo, que contó con la producción de René Brea, fue conducido por Jessica Pereira y Clovis Nienow y transmitido a través de Color Visión (canal 9).