Luz García viví momentos oscuros que hicieron sufrir a mi familia, pero perdoné a todos

Trabajar en los medios de comunicación en la época en que la televisión era muy selectiva, Luz García no la llevó fácil, ya que tuvo que batallar con las críticas, rumores, supuestos romances y manejo de su vida privada que la mantuvieron en la palestra de los programas de farándula durante años.

Hace meses le confesó a su amigo Jomari Goyso en su podcast "Sin rodeo con Jomari Goyso", que vivir en medio de un escrutinio constante le provocó una fuerte depresión. Sobre el tema Luz nos cuenta que creó una coraza a su alrededor, porque se mezclaban las mentiras y verdades, o medias verdades con el rumor, "pero la mayoría de las cosas que decían de mí eran mentiras que estaban mal infundadas".

Recuerda que en esos tiempos "le tiraban a matar". "Me tiraban de todos lados, de arriba y de abajo, era una época tan oscura desde mi forma de verlo, que lo sufrió mi mamá, toda mi familia, el único que se mantuvo coherente fue mi papá, que siempre me decía: mi hija no hagas caso".

En una de las ocasiones, en la que las maledicencias iban en contra del padre de su hijo ex ministro de Defensa y Mayor General Retirado José Miguel Soto Jiménez, y su nombre fue involucrado en la trama, es escándalo la desvaneció, su consuelo fue su padre José Arismendy García quien la invitó a escuchar la canción "Vuela alto" del artista español Julio Iglesias. "Escuchar y asumir las letras de esa canción me dio una paz interior".

El tiempo ha pasado y todo quedó como una experiencia de vida, incluso pudiendo perdonar no solo a los comentaristas de farándula, también a gente con las que hoy comparte y forma parte de su colectividad.

"Creo que es un tema de validación, pienso que eso que pasó no habla de mí, habla del otro. Seguí haciendo mi trabajo sin enfocarme en eso, y es lo que he hecho todo el tiempo. También creo que la envidia de un lado u de otro es una admiración retorcida, pero admiración”.

¿Entiendes que ese grupo te tenía envidia? se le cuestionó: "Creo que esa generación no necesitaba eso, porque esa generación era validada y que no dejaba penetrar a nadie más". Luz desempolvó el recuerdo cuando estuvo conduciendo el Premio Soberano, junto a Roberto Salcedo y Mariela Encarnación, como ella y Mariela fueron tildadas de mentes huecas y de solo exponer un definido cuerpo. Dice que ese momento no conserva una solo fotografía ya que se concentró en hacer tan bien su trabajo que no se ocupó de nada más. "Era mucho lo que teníamos que probar, fue una época muy oscura y teníamos que probar el doble"

De reina de belleza a la TV

Definirse como una reina "ad vitam" o de por vida ha sido una descripción que Luz Cecilia García ha resuelto tras hacer un viaje de sus inicios en su trayectoria laboral. Regresó a República Dominicana desde Puerto Rico, en 1999, como Lucy Amado (nombre artístico) para concursar en Miss Universo y Miss Mundo, representando al país, y aunque no trajo ningún título, estas fueron las bases para sentar una carrera artística de más de 20 años.

Desde entonces, su camino por los medios de comunicación, los negocios, el cine, el teatro y decenas de proyectos artísticos y empresariales le han permitido ser parte de una casta del conglomerado social del espectáculo, muy difícil de ascender en estos tiempos.

De esa Lucy Amado que inició en Puerto Rico, en el programa "Vale más", en 1996, con apenas 19 años de edad, y siendo estudiante de administración de empresas, la universidad de Río Piedras, San Juan, aún quedan los sueños y las ilusiones que nunca desaparecerán de su interior. Confiesa ser éstos motores que la mueven cada día a no quedarse en un solo lugar, a seguir explorando, involucrándose, innovando y sumándose a las novedades que traen los nuevos tiempos.

"De Lucy Amado siempre quedan los sueños. Creo que los seres humanos que dejan de soñar, dejan de crecer y dejan de hacer mueren en vida. Yo quiero que todos los días que me queden, levantarme con una meta nueva y un propósito para poder seguir creando y construyendo".

Es viviendo en Puerto Rico que nace en Luz García un amor especial por su patría."Llegué a Puerto Rico en un momento en donde la cultura no era la que vivíamos en día de hoy, donde nosotros, los dominicano, no representábamos los que hoy día podríamos representar; había mucho prejuicio social y eso me hizo tener un valor por la dominicanidad mayor, y ese deseo y esas ansias de venir hacer cosas en mi país y le agradezco muchísimo a esa Lucy Amado".

Durante la entrevista Luz repasa su niñez y su adolescencia, y hurga en el árbol genealógico para averiguar de quien heredó la vena artística, pues de pequeña soñaba con ser actriz, aunque en su familia materna y paterna lo que tenía como paradigma era la medicina y los negocios, recuerda que su abuela materna, Berta Cecilia Vásquez, "doña Chala", en la provinci de Moca, era una persona muy carismática, tanto dentro de la iglesia católica como en su entorno, entonces cree que haya heredado sus genes, sin embargo, las influencias de su padre pasaron más, por el momento, decide seguir sus pasos estudiando administración de empresas. Aunque desde pequeña no tenía metas claras, aunque soñaba con ser actriz, asegura que el universo obró para que se fueran cumpliendo esas ilusiones que estaban intrínsecas dentro de ella.

Una de las primeras barreras que decidió romper fue su timidez. Relata que en sus inicios le avergonzaba escuchar como los hombres la piropeaban. "Yo cruzaba por la facultad y al escuchar los que los hombres me gritaban yo bajaba la cabeza, pero Héctor Marcano, el director del programa de televisión en donde inicié a trabajar, cuando llegaba al estudio saludaba y daba las gracias con mucha elegancia, y eso apliqué para todo en la vida, desde entonces ya no me daba vergüenza que me miraran y que gritaran, yo volteaba, saludaba con elegancia y continuaba".

La vida le fue brindando oportunidades para continuar por un camino, que en principio no diseñó, pero que al descubrirlo jamás se apartó de él. Luego de su actuación en los concurso de belleza, comenzó a trabajar en la televisión dominicana, junto a Tania Baez, en "Hola Gente"; "El Show del Mediodía", "Formalmente Informal", "El Escándalo del 13", "Todos Bien", hasta emprender su proyecto "Noche de Luz", que desde 2004 conduce y produce ininterrumpidamente.

Iniciaba el nuevo siglo la idiosincrasia del pueblo dominicano era distinta, al iniciar en la TV "Tania me dijo descarnadamente yo no creo en las reinas de belleza", sin embargo esas palabras no la hirieron, si no que la motivaron a demostrar que era mucho más que una reina de belleza. "En esa época Hola Gente era una de las plataformas más importantes de la TV dominicana, y que Tania haya confiado en una figura incipiente para mí fue un voto de confianza de su parte, y fue una plataforma que le dio oportunidades a otras figuras que yo trato de replicar en Noche de Luz".

Lo siguiente fue probarse en un probarse en otro tipo de espacio como "El Show del Mediodía", que en esa época no gozaba de un momento de esplendor, pero su entrada allí, ofreció una mirada fresca a la producción. Luz también aprovechó e hizo un repaso por su entrada a "Formalmente Informal", junto a Ramón Pastrano, recordando anécdotas y buenos momentos, y su paso por "El Escándalo del 13", con Luis Manuel Aguiló.

"Fue tan buena la experiencia con ellos, trabajando con esas duplas, yo me montaba en sus personajes, que cuando tocó mi proyecto me fue muy cuesta arriba asumirlo".