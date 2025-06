Celebrando la vida: el milagro de Sebastián

He sido papá cuatro veces y participado en cada uno de los partos de mis hijos, tres varones y una hembra. No sabes la emoción de estar ahí al lado de la madre viendo nacer a esas criaturas. Es una emoción que no te puedo explicar.

Con mi último hijo, que ya sabes lo que pasó, casi me muero a su lado. Sentí que me faltaba la respiración al ver lo frágil que somos. Cuando José Antonio me contaba ese episodio de su vida sentí que cada palabra me aceleraba el corazón y tocaba mi alma.

- En un momento pensé que perdía a mi esposa. Cuando todo parecía que iba a ser un parto normal vino una hemorragia. El niño no salía, los médicos estaban atareados. Yo, a un lado haciéndome el fuerte, sosteniendo la mano de Mónica. Ella, exhausta, sentía que se me iba, y de repente como que experimenté que estaba viviendo una pesadilla, y no podía desfallecer, tenía que ser fuerte para darle fuerzas a mi compañera de vida.

El niño estaba envuelto en el cordón umbilical con varias vueltas en el cuello, venía al revés. Los médicos estaban haciendo lo mejor que podían. Hablaban entre ellos y no los entendía. Solo vi que cuando lograron sacar al niño, no se movía, había estado más de diez minutos sin oxígeno. Vi cuando lo colocaron a un lado sobre una bandeja. Ahí estaba mi hijo envuelto en sábanas sin emitir un solo sonido. Todos se volcaron sobre la madre para no perderla.

Por un momento perdí un poco la noción de todo, tenía deseos de gritar, de llorar de no saber qué hacer frente a mis dos seres queridos.

Uno de los doctores miró al niño que para mí estaba muerto y comenzó a darle masajes al corazón, no reaccionaba. Otro se ocupaba de la parturienta, disminuían sus latidos.

Yo aferrado a su mano diciéndole con mi presencia lo mucho que la amaba. Le decía que tuviera fuerzas. Se me iba, hasta que poco a poco fue reaccionando.

El doctor me hizo saber que el niño tenía problemas. Había estado mucho tiempo sin respirar, no sabía si podía salvarlo. Podía dejarlo a su suerte y así no quedara como un vegetal, un destino triste para un ser humano. Me miró como esperando aprobación. Era tan fácil dejarlo ir, abandonarlo y que regresara al paraíso desde donde había llegado y así evitarle una vida, si es que se podía llamar vida como un ser humano incapaz de comunicarse ni moverse. Jose Antonio se acercó al oído de Mónica y le dijo las condiciones. - ¿Mi hijo está vivo?, preguntó ella casi en un susurro. El asintió y agregó: “Pero no está bien”. - Dile al médico que lo salve, es mi hijo, lo quiero como sea.

Y Sebastián, así lo llamaron, sobrevivió y jamás pudo pronunciar una palabra. Tampoco pudo abrazar como los demás niños, ni correr por los patios. Vivió en su mundo lleno de sombras y luces que solo los ángeles habitan, pero jamás ningún otro niño recibió tanto amor de una madre que venció todas sus dificultades para amarlo hasta el final de sus días. Y Sebastián fue el motivo de que sus padres crearan una institución para otros tantos niños, algunos en condiciones muy endebles, donde ellos tuvieran un hogar y permanente ayuda, un nido donde solo habitan los ángeles y permanece Dios. Sebastian vino con una misión y la cumplió. Hizo un milagro de amor. Ahora sentimos su presencia que atraviesa la eternidad.