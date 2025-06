Paul McCartney: "¿Cómo continuaremos sin Brian Wilson?"

El fallecimiento este miércoles de Brian Wilson, el líder de The Beach Boys, ha provocado numerosas reacciones en el mundo de la música y una de las más sentidas ha sido la de Paul McCartney, que afirmó que "poseía ese misterioso genio musical que hacía que sus canciones fueran tan profundamente especiales".

"Las notas que oía en su cabeza y nos transmitía eran sencillas y brillantes a la vez. Lo adoraba y tuve el privilegio de estar cerca de su brillante luz durante un tiempo. Cómo seguiremos sin Brian Wilson, 'God Only Knows' (Solo Dios lo sabe)", dijo este jueves en su cuenta de Instagram.

Utilizaba así el título de unas de las canciones más conocidas del grupo californiano, compuesta por Wilson -como la mayoría de los temas de los Beach Boys- y lanzada en 1966 en el álbum 'Pet Sounds'.

Mientras que uno de los miembros del grupo, Al Jardine, aseguró que Wilson "era un humilde gigante musical y su enorme intelecto musical se hizo evidente desde muy temprano".

"No necesitaba ni deseaba atención, solo le interesaba crear la mejor música posible", dijo Jardine en declaraciones a BBC Radio 4. Y añadió que "Wilson debería ser recordado como un auténtico caballero, un auténtico intelecto musical, que enseñó al mundo a sonreír".

Otro de los Beach Boys, Mike Love, publicó una larga carta en Instagram en la que recordaba a su compañero de grupo y primo como "un genio" junto a un emotivo vídeo con el fondo musical de 'Brian’s Back'.

"Brian Wilson no solo era el corazón de The Beach Boys, sino el alma de nuestro sonido. Desde la primera vez que cantamos juntos, de niños, en mi sala, supe que había algo sobrenatural en él. Su talento musical era inigualable. Las melodías que creaba, las emociones que vertía en cada nota: Brian cambió el curso de la música para siempre", afirmó Love.

Más escueto fue Bob Dylan, que recordó en X "todos los años" que lleva "escuchándolo y admirando su genio", mientras que Elton John lo describió como un "verdadero gigante" que tuvo una "enorme influencia" en sus composiciones.

"Fue un genio musical y un revolucionario. Cambió las reglas del juego en cuanto a la composición musical y marcó la música para siempre", agregó el británico.

Brian Wilson "era mi amigo y mi hermano en la composiciónW, señaló en su Instagram Carole King, que aseguró que compartía una sensibilidad similar con el cantante.

"Lo demuestra su acorde 4 sobre 5 en el '¡Aaaah!' de 'Good Vibrations' y el mío en 'I’m Into Something Good'. Una vez discutimos quién lo usó primero, y al final decidimos que no importaba", agregó.

Mick Fleetwood, de Fleetwood Mac, destacó que "cualquiera con un poco de música debe estar agradecido por el toque mágico y genial de Brian Wilson. ¡Y profundamente entristecido por esta gran pérdida!".

Para Ronie Wood "el mundo está de luto y uno de sus compañeros en los Rolling Stones Keith Richards, recordó que cuando llegaron a Los Ángeles por primera vez, los Beach Boys sonaban muchísimo.

"Eran canciones de coches deportivos y surfistas, mal tocadas, con riffs familiares de Chuck Berry. 'Round, round get around / I get around' me pareció genial", recordó el guitarrista.

Mientras que para John Cale, "Brian Wilson no se limitaba a la música surf, sino que era un auténtico genio musical que se esforzaba por fusionar el pop con una sofisticación sorprendente".

Entre las voces más jóvenes de la música también ha habido muchas reacciones al fallecimiento de Wilson a los 82 años.

Gracie Abrams colgó una foto de Wilson y apuntó su tema favorito del grupo, 'All I Wanna Do', y Clairo citó temas como 'Disney Girls', 'Lonely Sea', 'Little Pad' o 'Cabin Essence' y afirmó: 'Mi héroe en todos el sentido de la palabra'.

Y el actor John Cusack, que interpretó a Wilson en 'Love & Mercy' (2014) dijo que "Brian era un corazón abierto, con dos piernas y un oído que escuchaba a los ángeles, literalmente".