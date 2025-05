Melody lanza "El apagón" tras perder en Eurovisión: "He tocado fondo y me toca salir"

La cantante española Melody ha publicado esta medianoche su nuevo tema, una canción llamada 'El apagón', que se puede escuchar en todas las plataformas musicales, y que cuenta también con un vídeo disponible en YouTube, en el que dice frases como: "He tocado fondo y me toca salir".

La nueva canción llega tras 'Esa diva', con la que quedó antepenúltima en el Festival de Eurovisión celebrado el pasado fin de semana, y después de que editara otro single, 'Bandido', en 2024.

'El apagón' es un tema con ritmo y ánimo de baile cuya letra contiene frases como "No, no lo vi venir", "Me creí especialista y era una aprendiz de lo que es la vida", "Hoy, ya sé qué elegir", "He tocado fondo y me toca salir" y "En cada caída asumo la herida".

La cantante sevillana comparecerá ante los medios de comunicación el próximo lunes después de que suspendiera algunos actos públicos que tenía programados tras su paso por Eurovisión, donde su actuación estuvo marcada por la polémica por la participación de Israel y el sistema de televoto.

Tras la final, la cantante se marchó del festival sin hacer declaraciones y luego publicó un vídeo para sus fans en el que afirmaba que viva el arte y la música, "aunque a veces prevalezcan otras cosas".

Mientras tanto, Melody ha decidido abandonar su agenda pública y marcharse a su localidad natal, Dos Hermanas, en este municipio se ha creado un grupo de WhatsApp con la única finalidad de mostrar su apoyo a su paisana tras el festival.

El último disco de la sevillana con varias canciones salió al mercado el 9 de junio de 2014, con el título de 'Mucho camino por andar', al tiempo que ha realizado varias colaboraciones en bandas sonoras de películas como 'Hércules', 'Mujeres apasionadas' o 'Ahora o nunca'.

Con diez años fue la primera artista española en lograr, con esa edad, ser número uno en más de 15 países y vender mas de un millón de copias.