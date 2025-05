Renuncia Kiara Escudero, una de las favoritas al Miss Universe Puerto Rico 2025

En el 2023, la modelo Kiara Escudero representó a Toa Baja en el certamen Miss Universe Puerto Rico en el que quedó segunda finalista y fue coronada Karla Guilfú Acevedo, quien representó en El Salvador.

Esta joven se disponía ir tras la corona rumbo a Miss Puerto Rico Universe 2025, en representación nuevamente de Toa Baja. Aunque se perfilaba como una de las favoritas para ser la sucesora de Jennifer Colón Alvarado, la beldad de 29 años, ayer dio a conocer en las redes sociales que renunciaba.

“A veces, el universo nos susurra lo que el corazón ya sabe: que cada camino tiene su momento y cada decisión, su propósito. Con serenidad y gratitud, comparto que he tomado la decisión de culminar mi participación en el camino hacia la corona de Miss Universe Puerto Rico. Esta no ha sido una decisión fácil, pero sí una que nace del respeto profundo hacia mí misma. Hoy me elijo: con amor, con convicción y con la certeza de que el plan que Dios tiene para mi vida es aún más grande de lo que puedo imaginar. Mi vocación ha estado siempre en el servicio. Hoy, continúo siendo una voz para los enfermeros y profesionales de la salud, reflejo de todos los que trabajan con entrega y compasión por un sistema de salud más humano, justo y solidario. Represento el esfuerzo que no siempre se ve, la entrega silenciosa y la pasión de quienes cuidan vidas con amor y compromiso. Esa es, y siempre será, la corona que llevo con más orgullo por y para mi Puerto Rico”, lee el mensaje publicado de esta candidata, que en los pasados meses acudió a los castings de la organización local de Wapa Televisión.

“Agradezco de corazón a cada persona que me acompañó, impulsó y creyó en mí durante este proceso. A la organización de Miss Universe Puerto Rico @muniversepry al equipo de Wapa@wapatv, gracias por el privilegio y la oportunidad de haber sido parte de esta plataforma tan especial. A mi equipo de trabajo, gracias por caminar a mi lado con tanta entrega, apoyo incondicional y amor en cada paso. Gracias por sostenerme en los días retantes y celebrar conmigo cada logro. Este camino me dejó lecciones inolvidables y reafirmó la esencia de quién soy y hacia dónde deseo seguir caminando. Gracias por caminar conmigo. Me despido con paz, gratitud y el corazón abierto a lo que está por venir. Con cariño, Kiara Rivera Escudero", concluyó.

Por otro lado, se menciona que la presentadora Nicole Marie Colón, quien es otra de las selecionadas a participar, ha desistido de participar del certamen para el que aún aparece como una de las candidatas. El pasado 12 de marzo, se había revelado el nombre de la coanimadora de “Primetime” de ABC Puerto Rico como una de las participantes. No obstante, al momento la modelo no ha comunicado oficialmente su decisión.

Esto ocurre mientras por otra parte Telemundo anuncia la novedosa competencia “Miss Universe Latina: el reality”, en el que la exreina de belleza Zuleyka Rivera será una de las capitanas de la novedosa competencia “Miss Universe Latina: el reality” y que estrena el próximo martes, 3 de junio.

El espacio se convertirá en otra vía para participar en el popular certamen e ir tras la corona universal sin la necesidad de pasar por las franquicias locales. Esto, además, significa que un país latinoamericano podría contar con dos candidatas en Miss Universe, a celebrarse el 21 de noviembre de 2025 en Tailandia.