En Santiago se comenta: esperando más artistas internacionales

Hemos escrito en varias ocasiones sobre las presentaciones en el país de conocidos intérpretes internacionales y que ya se anuncian para distintos meses del año en Santo Domingo. No sé por qué no los traen a Santiago, antes se presentaban en el Gran Teatro del Cibao, nada. ¿Será que no es rentable traerlos a esta ciudad o está deteriorado este magnífico centro con las construcciones que el gobierno está haciendo aquí, ya que el Monorriel pasa por ahí, o por los parqueos de afuera y de adentro? Si es así tendrán que buscar otros lugares, aquí hay varios, la ciudad está creciendo bastante. Apropósito, me enteré que la Sophy, de Puerto Rico, estará el 14 de junio en Santiago, ella es una figura internacional. Pero, de tantos eventos de artistas extranjeros ¿Sólo la puertorriqueña vendrá a La Hidalga? Bueno, esperamos que se presenten más espectáculos.

Marca país

Recientemente estuvo en Santiago David Collado, ministro de turismo en un exitoso encuentro con las principales autoridades de aquí y los mandamás de la ciudad en término económico, pues hace un tiempo anunció unos millones de pesos para ser invertidos en esta ciudad y así contribuir con el desarrollo que está teniendo la zona. De los noventa millones ofrecidos, sesenta son para remozar el icónico Monumento a los Héroes de la Restauración, muy bien, ya que cuando los turistas vienen a La Hidalga lo primero que hacen es ir a este atrayente monumento, recrearse y visitar los lugares aledaños. Este entorno desde que éramos muchachos es el lugar de paseo de todos los santiaguenses. El encuentro que sostuvo David fue muy interesante al reunir tantas figuras que creen y han invertido en el desarrollo de la provincia. Qué bien que ya Santiago sea una marca país y que haya sido presentada como lugar turístico en varios países, esperamos más inversiones de los empresarios y por supuesto del respaldado de la ciudadanía.

Jarabacoa

No entiendo por qué en una ciudad turística, de montañas, alegría y bellos paisajes, como es Jarabacoa, se va tanto la energía eléctrica, es terrible pasarse unos días en medio de la oscuridad. Figúrense, que este pueblo donde siempre es primavera, la gente vive básicamente de los restaurantes, que ya hay varios con buenas comidas y muchas personas que los visitan, aunque no vayan a esta ciudad por varios días, suben a comer, puede ser sábado o domingo.

La Baita

A propósito, hubo un incendio en el restaurante italiano La Baita, ubicado en la avenida La Confluencia, muy buena comida y los precios justos, hermoso el paisaje y por la noche bien romántico, espero que puedan rehabilitarlo pronto. El propietario puso uno en Santiago, en Los Jardines y duró poco, ya que en esta ciudad Corazón hay varios negocios de esta categoría y prefieren ir a Jarabacoa a disfrutar de la naturaleza.