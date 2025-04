En Santiago se comenta: el libro de Francisco Domínguez Brito

Francisco Domínguez Brito puso en circulación su más reciente obra literaria, muy interesante, donde narra que si no se cuida el medio ambiente, el planeta sufrirá.

El político, que fue Ministro de Medio Ambiente, es una persona preocupada por todo lo que tiene que ver con la naturaleza, desde siempre ha sido así, un defensor de los recursos naturales y precisamente esta magnífica literatura se presentó en el Jardín Botánico, lugar que él desarrolló para crear conciencia entre los muchos que allí acuden a ver el gran trabajo realizado de las diferentes especies del orquideario, los árboles, las plantas y las flores, ubicado en la comunidad de Jacagua, al norte de Santiago.

En este evento se dieron cita figuras del acontecer político, social, económico y público en general.

El ex procurador, ex fiscal de la capital y otras tantas funciones, tiene un gran poder de convocatoria, es querido y respetado en la sociedad, había que ver el auditorio en el cual se desarrolló este encuentro, un lleno total, de médicos, abogados, famosos empresarios, la sociedad civil, religiosos y personas del pueblo, fue una gran tarde en la que compartimos con la familia Brito en la presentación de este manual, “Los Motivos del Lobo y El Cambio Climático”.

la familia brito

A propósito de esta querida familia, en esta Semana Santa recién pasada se fueron a Roma, Italia a cumplir un sueño que tenía su madre, la maestra Elsa Brito, que era estar en la ciudad del Vaticano y visitar La Basílica San Pedro para saludar al Papa Francisco.

Sus hijos hicieron realidad este sueño aprovechando que ella cumplió 90 años y no solo se fue la familia completa, con las esposas, ya que su hija reside allí, también invitaron al famoso sacerdote, Carlos Manuel Santana Reyes.

Figúrense, doña Elsa dará una conferencia en la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, será presentada por el padre Carlos que la acompañó desde aquí.

Wao, qué gran regalo de cumpleaños para doña Elsa, una persona cristiana, muy querida en nuestro país por ser un ser humano de bien, que esta comunidad la aprecia grandemente y que todavía a su edad asiste a las diversas actividades.

No solo en Santiago celebra su natalicio, otras veces ha viajado sola por el exterior, qué orgullo para estos hijos.

reconocimiento

En cada homenaje que he recibido a lo largo de mi trayectoria en los distintos medios de comunicación que he laborado, me siento satisfecha por el deber cumplido.

Agradecida del reconocimiento que me hiciera el Director Regional 08, del Ministerio de Educación en un precioso acto en el salón de actividades de esta institución el pasado 4 de abril con motivo del Día Nacional del Periodismo.

Gracias al señor Pedro Pablo Marte por tanta distinción, por igual otros periodistas fueron exaltados en esta ceremonia por el ilustre maestro.

Ellos son: Ramón De Luna, Nelson Javier, El Cocodrilo, Haime Thomas, Adriano De La Rosa y Esteban Rosario. Disfrutamos de buena música con el canto de Graciel, brindis y muchos colegas que asistieron a apoyarnos, en especial el distinguido periodista Tony Rodríguez, que con gran brillantez dirigió la ceremonia y en quien siempre encontramos una gran solidaridad.

un nuevo amanecer

El país está de luto, hay un dolor colectivo. En Santiago, ciudad donde vivo, los ciudadanos andan en las calles como robots, nos preguntamos qué pasó, lo sabemos y no hay respuestas, se cayeron todas las presentaciones artísticas, ruedas de prensa para anunciar actividades de cantantes y eso fue en todo el país.

Los conocidos merengueros y otros géneros mostraron su lado humano y solidaridad, pospusieron los espectáculos que tenían para esta pasada Semana Mayor, y qué importante conocer lo humano de estos intérpretes que prefieren dejar de producir dinero, aunque necesiten estos recursos, para estar en duelo con su colega que murió mientras trabajaba la fatídica noche del 8 de abril.

Bien por todos estos artistas que mostraron su lado sensible, su dolor para llorar los fallecidos y a su hermano Rubby Pérez.

Ya hoy comienza un nuevo día y un amanecer, aún por mucho tiempo seguiremos desbastados. Que Dios ilumine nuestro país.