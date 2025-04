En Santiago se comenta: Rubby Pérez no morirá

El martes 8 de abril amanecimos con un día diferente. No podíamos creer lo que estaba pasando en el país, todo parecía como un sueño, pero era real y según pasaban las horas, era más triste y sin explicación.

Nos enterábamos de más personas conocidas que estaban muertas o en los escombros, gente que murieron que eran amigos o conocidos, de uno o de alguien a nuestro alrededor, no hay manera de expresar el dolor que sentimos y solo nos preguntábamos, qué pasó, qué ocurrió, por qué tanta gente murió en el colapso del techo del Jet Set, una disco, ícono de la alegría y la diversión.

Nos preguntamos por qué muere el artista Rubby Pérez, la voz más alta del merengue. Pensé que aparecería con vida, pero no fue así, lo conocí cuando el apogeo del canal 7 Cibao, qué pena tan grande, cuántas personas del pueblo llorando su muerte, cuánta solidaridad de sus compañeros artistas dominicanos y extranjeros, la mayoría suspendieron las fiestas que tenían agendadas, las diversas presentaciones, los eventos, el país se paralizó en un abrazo de tristeza y unión. Te fuiste Rubby, quedará tu música, tu recuerdo de un buen padre, hermano, amigo y tus sonrisas de un ser bonachón y amistoso. Que la tierra te sea leve.

Sólo el tiempo ayudará

En cada uno de los que murieron en la gran tragedia de la discoteca Jet set hay una historia, la de Eduardo Guarionex Estrella Cruz para mí es muy triste, lo vi crecer, todo un joven apuesto y muy social, cuando lo veía siempre algo le decía y me sonreía, pensar en su boda con Alexandra Grullón, la hija de Melba Segura, viuda Grullón, aquel enlace matrimonial tan hermoso y concurrido, a penas el año pasado, ambas madre me confesaron lo bien que se sentían con esa unión y qué lamentable lo pronto que murieron, no llegaron a tener descendientes.

Esto es muy triste, no me imagino el sufrimiento de mi querida amiga Arelis y Eduardo, los padres de Guarionex, con quienes me une una gran amistad de hermandad.

Mi dolor es inmenso al saber del sufrimiento de estos padres y de la madre de la joven que con tanta alegría aprobaron ese matrimonio. Acompañé físicamente en un abrazo muy fuerte a Arelis y Eduardo, como ellos lo hicieron en mi dolor.

Triste noticia

Y qué de decir de la muerte de Nelsy Cruz, gobernadora de Montecristi, mujer joven, alegre y querida en esa provincia por su estilo divertido. Muchas veces compartimos en el hotel El Cayito, de esa ciudad de San Fernando, o coincidía con ella en la capital en diversos lugares.

A esta funcionaria amiga le gustaba vivir la vida, como joven que era, aun así, no descuidaba sus funciones de ser una excelente gobernadora. Te extrañaremos amiga.

De la alegría, la tristeza

El dolor es muy grande por todos los que murieron, demasiados en un solo día, difícil de asimilar esta tragedia, artistas, peloteros, médicos, abogados, empresarios, políticos, extranjeros.

Figúrense era un lunes de diversión donde cantaba Rubby Pérez, un luto colectivo, cada momento que pasaba de ese fatídico martes, aparecía alguien debajo de los escombros, de los que murieron o se salvaron, estaban bailando, otros trabajaban en el Jet Set, en la capital del país, propiedad de mi amigo Antonio Espaillat, que esa madrugada se libró de la muerte, raro que no estuviera compartiendo de la buena música del gran artista. Oremos por todas las víctimas.