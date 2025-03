Tráiler de la versión de acción real de 'Lilo & Stitch' recrea icónicas escenas del filme

El filme, que llegará a la pantalla el 23 de mayo, está dirigido por el cineasta Dean Fleischer Camp, director de la nominada al Óscar 'Marcel the Shell with Shoes On', y cuenta con el guion de Chris Kekaniokalani Bright y Mike Van Waes