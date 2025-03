"Mickey 17" se estrena como la película más taquillera del fin de semana

El director de “Parasite”, Bong Joon Ho, estrenó su película de ciencia ficción original "Mickey 17" en primer lugar en las taquillas de Norteamérica.

Según las estimaciones del estudio del domingo, el filme protagonizado por Robert Pattinson recaudó 19.1 millones de dólares en su primer fin de semana en cines, lo que fue suficiente para destronar a “Captain America: Brave New World” después de tres semanas en el primer puesto.

En el extranjero, “Mickey 17” ya ha recaudado 34.2 millones de dólares, llevando su total mundial a 53.3 millones. Sin embargo, la rentabilidad de la película está lejos de alcanzarse: producirla costó 118 millones de dólares, sin contar los millones gastados en marketing y promoción.

Una semana después de los Oscar, donde el cineasta de “Anora”, Sean Baker, hizo un apasionado discurso sobre la importancia de la experiencia en las salas de cine y de hacer películas para la gran pantalla que atraigan al público, “Mickey 17” es quizás la representación perfecta de este momento en el negocio, o al menos un interesante estudio de caso.

Es una película original de un director ganador del Oscar protagonizada por una gran estrella y un sólido estreno en salas por parte de Warner Bros. Pero a pesar de todo eso, y de críticas que fueron en su mayoría positivas (79% en Rotten Tomatoes), el público no la trató como una película de evento, y podría tener dificultades para alcanzar el punto de equilibrio.

Basada en la novela “Mickey7” de Edward Ashton, Pattinson interpreta a un empleado desechable que muere en misiones y es reimpreso una y otra vez. Steven Yeun, Naomi Ackie, Toni Collette y Mark Ruffalo también protagonizan.

Se estrenó en 3,807 ubicaciones en el país, donde tuvo mejor desempeño en Nueva York y Los Ángeles.

El segundo lugar fue para “Captain America: Brave New World”, que sumó 8.5 millones de dólares de 3,480 salas en América del Norte y 9.2 millones de dólares internacionalmente. Su total global actualmente se sitúa en 370.8 millones de dólares. Los estudios Walt Disney están en camino de convertirse en el primer estudio en superar los 1,000 millones de dólares en 2025, posiblemente esta semana.

Neon aumentó el número de salas para “Anora” a casi 2,000 pantallas después de que ganó cinco Oscar el domingo, incluyendo mejor película, mejor director y mejor actriz.

Venta de boletos de viernes a domingo en cines de Estados Unidos y Canadá, según Comscore:“Mickey 17”, 19.1 millones, “Captain America: Brave New World”, 8.5 millones, “Last Breath”, 4.2 millones, “The Monkey”, 3.9 millones, “Paddington in Peru”, 3.9 millones, “Dog Man”, 3.5 millones, “Anora”, 1.9 millones, “Mufasa: The Lion King”, 1.7 millones, “Rule Breakers”, 1.6 millones y “In the Lost Land”, 1 millón de dólares.