Famosos que se convirtieron en meme

En redes sociales, es fácil que alguna imagen o frase pública se viralice adquiriendo un tono humorístico. Muchas veces, los protagonistas de estos contenidos son las propias `celebrities´, como Beyoncé, Nicole Kidman, Leonardo DiCaprio o las Kardashian.

¿Saben lo que es un meme? Quizá ya conozcan el término o les suene de oídas, o tal vez, (improbable) sea la primera vez que lo leen. Y es que los memes son ya una parte fundamental de la cultura digital.

En concreto, se trata de imágenes, frases o fragmentos de vídeos y audios que se viralizan y que después son reinterpretados y con fines normalmente humorísticos, utilizados por los usuarios ante determinadas situaciones. Funcionan, por tanto, como una especie de lenguaje universal en Internet.

Y, como no podía ser de otra manera, muchas celebridades han sido protagonistas involuntarias de algunos de los memes más famosos de la historia. Porque tanto en apariciones públicas, como en películas o en sus propias redes sociales, hay vídeos, fotografías o frases de famosos que se han vuelto icónicas.

`Emilia Pérez´, carne de memes.

Si ha habido una película en los últimos meses que se ha llenado de polémica, esa ha sido ‘Emilia Pérez’. Y es que la representación que la cinta hace de México, unido a ciertas peculiaridades en las interpretaciones de sus actrices, ha hecho que en internet muchos usuarios discrepen de la opinión favorable de la crítica.

Y, sobre todo, ha sido Selena Gomez la que más memes ha protagonizado en medio de todas las controversias: su particular forma de pronunciar el español, tanto hablado como cantado, ha dado lugar a infinidad de vídeos de Tiktok que parodian situaciones de todo tipo con los audios de la película de fondo.

Nicole Kidman y la foto del divorcio feliz.

En el año 2001, una imagen de Nicole Kidman causó furor. En ella, la actriz aparecía caminando con una expresión eufórica y pose de triunfo. Muchos aseguraron entonces que se trataba de una fotografía en la que Kidman acababa de firmar su divorcio con Tom Cruise.

Por eso, en la era de internet la instantánea se convirtió en meme, utilizada especialmente para ilustrar la alegría de dejar atrás una relación tóxica. Sin embargo, en una entrevista reciente con GQ, Kidman desmintió el origen de la imagen, explicando que “era de una película, no de la vida real”.

Pero, a pesar de su aclaración, el meme en torno a la foto está tan instaurado en la cultura internauta que hoy en día se sigue utilizando en redes sociales cuando alguien quiere mostrar felicidad ante el fin de una situación difícil.

Ángela Aguilar, fan de su relación.

La frase “Fan de su relación” se utiliza mucho en internet cuando una persona se está realmente entrometiendo en la relación de otras dos o tiene el deseo de boicotear alguna unión o proyecto ajeno.

Lo que no todo el mundo sabe es que su origen está en la cantante Ángela Aguilar, que escribió esas palabras en una publicación de Instagram de Christian Nodal junto a su entonces pareja, la cantante argentina Cazzu, cuando ambos eran pareja.

Poco después, Nodal y Cazzu rompieron y a continuación se supo que Christian y Ángela estaban juntos (de hecho, se casaron en secreto). A raíz de esto, el meme de “fan de su relación” se usa como comentario irónico en redes sociales.

Kim Kardashian llorando.

Como una de las socialités más famosa del mundo, Kim Kardashian ha dado lugar a infinidad de contenidos virales, memes incluidos. Uno de los más famosos surge durante un episodio del “reality show” ‘Keeping Up with the Kardashians’.

En una escena, Kim aparece llorando de manera desgarradora. Lo aparentemente exagerado de su expresión dio lugar a que los usuarios comenzasen a utilizarla para expresar drama desproporcionado ante situaciones cotidianas.

Nick Young y su cara de confusión

La estrella de la NBA, Nick Young, protagonizó uno de los memes más populares de internet gracias a un episodio de la serie ‘Thru The Lens’ en la que se mostraba el día a día del exbaloncestista.

Nick fue captado con una expresión confundida de perplejidad, con un marcado ceño fruncido, mientras gracias al montaje y edición en la pantalla aparecían signos de interrogación alrededor de su rostro.

La imagen se viralizó rápidamente y comenzó a utilizarse para expresar incomprensión ante situaciones muy rocambolescas, un meme que ha perdurado hasta la actualidad.

Nicole Kidman y sus expresiones en los Óscar.

Sí, Nicole Kidman parece dispuesta a protagonizar muchos más memes y, además, hay dos de ellos que están relacionados por haber ocurrido ambos en las celebraciones de los Óscar.

Durante la ceremonia de 2017, la actriz fue captada aplaudiendo de una manera un tanto peculiar, juntando las manos con los brazos muy extendidos. El clip llamó rápidamente la atención, y los usuarios de internet hicieron todo tipo de ediciones.

Y es que, aunque a posteriori, la actriz explicó que todo se debía a que llevaba un anillo un tanto grande que no quería que se estropease, el meme ya estaba creado: su aplauso suele utilizarse para representar situaciones en las que la persona intenta esforzarse en mostrar entusiasmo, pero no lo hace de manera natural.

Años después, durante los Óscar de 2022, ocurrió el famoso incidente en el que Will Smith golpeó a Chris Rock delante de todo el mundo. Y una vez más, Kidman se convirtió en meme ya que su expresión de sorpresa, con la boca muy abierta, se viralizó en redes sociales.

Leonardo DiCaprio.

Otro actor que ha protagonizado varios memes es Leonardo DiCaprio, sobre todo cuando se trata de escenas de sus películas. Uno de los más virales pertenece a la película ‘Django Unchained’ (2012).

Su personaje, Calvin Candie, es captado en un primer plano con una sonrisa burlona y una copa de vino en la mano. Esta escena se ha convertido en un meme utilizado para representar sarcasmo o burla en las redes sociales, acompañado de frases que denotan condescendencia.

Otro de los memes más célebres de DiCaprio proviene de una escena de ‘The Great Gatsby’ (2013). Vestido de esmoquin, levanta su copa de champán en un brindis mientras mira directamente a la cámara, con fuegos artificiales estallando en el fondo. Este meme se usa para manifestar celebración exagerada en Internet.

En ‘The Wolf of Wall Street’ (2013), en su papel de Jordan Belfort, Leonardo lanza billetes al aire con una actitud despreocupada. La imagen se ha convertido en meme para expresar situaciones de consumismo entusiasma y despreocupado.

Gracias, Beyoncé.

A raíz del escándalo del rapero Puff Diddy, que terminó salpicando a Jay-Z y a su esposa Beyoncé, esta última se convirtió en meme. Y es que una teoría de la conspiración señalaba que las estrellas que le ganaban algún premio a Beyoncé parecían querer evitar enfadarla a toda costa, y decían que Queen B se lo merecía más que ellos.

Por ello, primero en Tiktok y luego en el resto de redes sociales, millones de usuarios comenzaron a publicar contenidos en los que agradecían a Beyoncé cualquier logro cotidiano, como lograr sacar adelante las tareas del hogar, aprobar un examen, o encontrar trabajo.

Cillian Murphy y su expresión de decepción.

El actor Cillian Murphy fue captado en una entrevista con una expresión que muchos usuarios asociaron a la de profunda decepción, viralizando la imagen, que rápidamente se convirtió en un meme. Así, suele utilizarse para representar frustración o resignación.

En una entrevista para NME, le preguntaron a Murphy su opinión al respecto, pero el actor no sabía lo que era un meme. Sin embargo, una vez se lo explicaron, se lo tomó con humor: “me alegro de saber lo que es”.

En definitiva, en la era de internet nadie está a salvo de ver su rostro, voz o palabras convertirse en lenguaje de comedia. Así que, si ustedes no sabían lo que es un meme, ahora, al igual que Cillian Murphy, ya conocen varios.