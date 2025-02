Drake encabeza la lista Billboard 200 con '$ome $exy $ongs 4 U'

El cantante canadiense, tras haberse tomado un descanso en su carrera discográfica, ha vuelto al número uno de la lista Billboard con su nuevo tema en colaboración con PARTYNEXTDOOR, titulado "$ome $exy $ongs 4 U".

Según informa la propia revista especializada, la nueva canción del actor, productor y rapero, debutará en la cima de la lista Billboard 200 el próximo 1 de marzo.

Mientras que para su compatriota, el rapero PARTYNEXTDOOR, será el primer número uno que alcanza en las populares listas Billboard, para el consagrado Drake será la décimocuarta vez que lo logra.

El éxito del tema le hará empatar con JAY-Z y Taylor Swift en la mayor cantidad de números 1 logrados por solistas en los casi 69 años de historia de la lista.

Solo The Beatles, con 19 números 1, tienen más. Drake alcanzó la cima de esta prestigiosa lista por primera vez en 2010 con la canción "Thank Me Later".

"$ome $exy $ongs 4 U" es el tercer proyecto colaborativo de Drake que alcanza el número 1 en el Billboard 200, después de los emparejamientos con 21 Savage ("Her Loss" en 2022) y Future (2What a Time to Be Alive" en 2015), recuerda la revista especializada.

La lista Billboard 200 clasifica los álbumes más populares de la semana en EE.UU. según el consumo que se hace de ellas en todo el país, siguiendo un complejo sistema de variables que incluye las ventas de los álbumes, su reproducción en plataformas de streaming, entre otros.

La nueva lista, con fecha del 1 de marzo de 2025, se publicará completa en el sitio web de Billboard el 25 de febrero.