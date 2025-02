SAG Awards 2025: estos son todos los ganadores

Lista completa de ganadores de la 31ª edición de los Premios del Sindicato de Actores de la Pantalla (SAG) otorgados el domingo en Los Angeles.

A continuación, la lista de ganadores:

CINE

Mejor elenco: "Conclave"

Mejor actriz: Demi Moore, "The Substance"

Mejor actor: Timothée Chalamet, "A Complete Unknown"

Mejor actriz de reparto: Zoe Saldaña, "Emilia Pérez"

Mejor actor de reparto: Kieran Culkin, "A Real Pain"

Mejor elenco de dobles: "The Fall Guy"

TELEVISIÓN

Mejor elenco de drama: "Shōgun"

Mejor elenco de comedia: "Only Murders in the Building"

Mejor actriz en una serie de drama: Anna Sawai, "Shogun"

Mejor actor en una serie de drama: Hiroyuki Sanada, "Shogun"

Mejor actriz en una serie de comedia: Jean Smart, "Hacks"

Mejor actor en una serie de comedia: Martin Short, "Only Murders in the Building"

Mejor actriz en una serie limitada o película hecha para TV: Jessica Gunning, "Baby Reindeer"

Mejor actor en una serie limitada o película hecha para TV: Colin Farrell, "The Penguin"

Mejor elenco de dobles: "Shōgun"