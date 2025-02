'Not Like Us', el 'beef' de Kendrick Lamar con Drake del que todos hablan tras el Super Bowl

El rapero Kendrick Lamar cantó este domingo en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LIX sus 'diss track' -canciones cuyo propósito principal es atacar a otro rapero- en los que acusa a Drake de pederasta, manipulador y mentiroso marcando así un nuevo capítulo en el 'beef' o enfrentamiento entre los dos artistas.

El encargado de presentar a Lamar fue el actor Samuel L. Jackson, quien lo hizo vestido de 'Uncle Sam' una figura muy patriótica que anima a los estadounidenses a votar y siempre va vestido con un traje recubierto por la bandera de Estados Unidos.

El rojo azul y blanco fue también el color del vestuario de sus bailarines, entre los que estaba la mismísima Serena Williams vestida de azul, en el estadio Caesars Superdome de Nueva Orleans, en Luisiana, que durante el espectáculo adquirió un toque urbano, con coches y farolas.

'Not Like Us'

Kendrick Lamar actúa durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 59 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto AP/Matt Slocum)Matt Slocum

El estadio vibró con su popular tema 'Not Like Us', donde el rapero californiano repite acusaciones que circulan en las redes sociales -y que no han sido demostradas- de que Drake es un pederasta y tiene una hija secreta a la que se niega a reconocer.

Como guiño a esa canción, Lamar llevó colgado del cuello una 'a' repleta de diamantes que hace referencia a una parte de su canción en la que dice a "A minor" (un juego de palabras entre la nota La menor y un menor, en inglés).

Drake, que es conocido por aplastar a sus rivales con sus canciones y que fue una de las primeras celebridades en apoyar a Lamar, dio a conocer su respuesta a 'Not Like Us' con otra canción, 'The Heart Part 6', en la que niega ser un pederasta.

En el espectáculo de Super Bowl, Lamar no cantó 'Meet the Grahams', en la que castiga sin piedad a la familia de Drake, incluidos sus padres y su hijo de seis años, Adonis, y acusa a Drake de ser adicto al juego y emplear a personas condenadas por delitos sexuales. Pero sí que cantó, 'Euphoria', tema en el que describe a Drake como un "maestro manipulador y mentiroso".

El rapero demostró este domingo su talento para intercalar fusiones de jazz, funk y soul en su música en la que sus letras cuentan historias sobre la identidad racial, la lucha social, la pobreza y la violencia con temas como: 'Squabble up', 'Be humble', 'DNA', 'Peekaboo' y 'All the stars'.

Lamar estuvo acompañado en el escenario por la invitada especial SZA -los dos realizarán una gira por 19 ciudades de Norteamérica que comenzará en abril- y de Dj Mustard.

SZA, izquierda, y Kendrick Lamar actúan durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl 59 de la NFL entre los Chiefs de Kansas City y los Eagles de Filadelfia, el domingo 9 de febrero de 2025, en Nueva Orleans. (Foto AP/Frank Franklin II)Frank Franklin II

Lamar, ha comenzado con fuerza 2025, ya que hace tan solo siete días, el cantante de 37 años acaparó cinco premios Grammy.

Esta no es la primera vez que Lamar aparece en el escenario del espectáculo de medio tiempo. Actuó en el Super Bowl 2022 durante un espectáculo en el que también participaron artistas como Snoop Dogg, Mary J. Blige, Eminem y 50 Cent.