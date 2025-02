Dafne Guzmán celebra la vida luego de luchar contra el cáncer

La comunicadora Dafne Guzmán toca la campana de la vida, tras padecer de cáncer y verse victoriosa al salir de esta patología.

Luego de ser diagnosticada y recibir un 30% de posibilidades de vida, contó con alegría cómo pasó la lucha contra el cáncer y se encuentra “Celebrando la vida”, después de verse entre la vida y la muerte.

“Al principio el médico me decía que tenía 30 % posibilidades de vida, me mandaron hacer todas las pruebas del mundo y yo dije que bueno, pues nada, iré a disfrutar del concierto de mi artista favorito”, contó entre bromas a la presentadora Jatnna Tavárez en su programa “Con Jatnna”.

Con tranquilidad, luego de años de tormento, dijo que la vida le brinda una nueva oportunidad, de la cual se siente contenta de tener un nuevo comienzo.

“Estoy súper contenta, me ha servido para aquilatar, para valorar los pequeños momentos, los detalles y sobre todo esas cosas inmateriales que a veces uno deja pasar por alto”, dijo Guzmán durante la entrevista.

Tras recibir cuatro quimios tradicionales y un año de quimio oral. Se encuentra en la etapa de inmunoterapia, luego de estar de alta. Por lo que agradeció a su exesposo por todo el apoyo brindado durante su proceso y ser su soporte para salir adelante.

“Como fue en Estados Unidos, mi exesposo, que somos muy amigos, se portó de maravilla”, resaltó con alegría.

El diagnóstico recibido por la comunicadora fue un nódulo en el pulmón derecho.

“El cáncer no duele, solo todo si está en una etapa inicial, entonces un día estoy en la parada de New York (...) como a botar el golpe y fui a un reconocimiento del Index y ahí me encuentro con el doctor Ivan Espaillat (...) le hicieron un reconocimiento y nos sentamos a hablar uno al lado del otro y le comenté el caso”, agregó que este fue uno de los acercamientos que hizo con el especialista que la acompañó en su proceso médico.

Los tormentos iniciaron en 2022 cuando cayó de su propia cama, golpeándose con la mesa de noche y luego de esto sus días se tornaron de visitas al quirófano para ser operada en su rostro en repetidas ocasiones debido a una fractura.

“Yo dije que esta es la Daf nada del año, porque una gente que se caiga de la cama y se dé con una esquina de una mesita de noche y que haya que operar a la dos veces por un hueso cigomático, luego un mes después por dos hematomas subdurales, será como que no cupo en la cabeza”, relató riendo de la anécdota vivida de una situación que le costó la vida.

Pero la enseñanza que la llevó a comprender el proceso por el cual pasó por largo tiempo “me enseñó a vivir el proceso”.

En su cuenta de Instagram, Dafne Guzmán posteó un video en que se observa tocando la campana que significa que se encuentra libre del cáncer, por lo que se le ve contenta y rodeada del personal médico que la acompañó en la travesía.

“Una definición repetida y a la que muchas veces -Como En Mi Caso- no le damos mente y restamos importancia; Sin embargo, DIOS ES TAN BUENO que aún y yo haberme descuidado, cuando en Mayo del 2023 por hallazgo, me detectaron cáncer de pulmón -estado 1- ...Yo lo cogí, no chillin, súper chillin, hasta que 4 meses después, cuando volví al médico, me dieron el tablazo de que ya había hecho metástasis en el cerebro, llegando a estado 4 con un 30% de posibilidades de vida…”, escribió en el video acompañado de mensajes de agradecimiento.

La comunicadora se encuentra fuera de peligro cancerígeno y, como contó en la entrevista, “disfrutando de la vida”.