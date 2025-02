Beyoncé lidera premiación de los Grammy bajo la sombra de los incendios de Los Ángeles

Las grandes de la música, como Beyoncé y Taylor Swift, se dan cita este domingo junto a nuevas estrellas del pop como Sabrina Carpenter o Chappell Roan en la gala de los Grammy en Los Ángeles, que busca recuperarse de los devastadores incendios forestales.

La tradicional temporada de premios que marca el comienzo del año ha tenido que adaptarse por los estragos causados por los incendios, y los Grammy no fueron la excepción, descartando algunos eventos como varias de las fiestas que usualmente organizan disqueras y gigantes de la industria como Spotify.

Los incendios de enero, una de las peores catástrofes naturales de California, dejaron miles de desplazados, una treintena de muertos y pérdidas por miles de millones de dólares.

Pero la ceremonia se celebrará, como de costumbre, en la Arena Crypto.com, en el centro de Los Ángeles, dijo Harvey Mason Jr., director ejecutivo de la Academia de la Grabación.

Se llevará a cabo "en estrecha coordinación con las autoridades locales", explicó, y buscando la manera de recaudar fondos de ayuda.

MusiCares, el brazo filantrópico de la Academia de la Grabación, informó que ha distribuido millones de dólares en ayuda de emergencia.

Su gala anual, que sirve como antesala de los premios, honró el viernes a la banda de rock psicodélico Grateful Dead, en un acto que priorizó la ayuda humanitaria.

Por otro lado, artistas como Rod Stewart, Green Day y Alanis Morrissette se sumaron al concierto especial FireAid el jueves, organizado por los grandes del espectáculo Live Nation y AEG Presents para contribuir con el apoyo humanitario.

La Academia de la Grabación "está conmovida de ver a tantos artistas unidos en este momento para apoyar a sus colegas y a otras personas afectadas por los recientes incendios forestales", dijo Mason.

La paradoja de Beyoncé

Beyoncé y su innovador "Cowboy Carter", un álbum que aborda la contribución de artistas negros al género country, lideran la disputa por los Grammy con 11 nominaciones.

La megaestrella de 43 años es la más exitosa en la historia de los Grammy, con mayor número de estatuillas y de nominaciones, pero nunca ha podido conquistar los prestigiosos trofeos al Álbum y a la Grabación del año.

La paradoja de que Beyoncé no haya ganado los grandes premios ha reavivado las frecuentes críticas contra la Academia de la Grabación a la que se acusa de dejar de lado el trabajo de los artistas negros.

"Cowboy Carter" es un homenaje a su herencia sureña que pone en entredicho a la industria del country, que durante mucho tiempo ha promovido una visión rígida del género, abrumadoramente blanca y masculina.

La musicóloga Lauren Kehrer sostiene que la tensa relación de Beyoncé con los Grammy muestra "líneas de ruptura en cómo las organizaciones piensan acerca de estilo y género, especialmente cuando se trata de raza y género".

Este domingo, la texana tendrá una quinta oportunidad de ganar el gramófono al mejor álbum (fue preseleccionada por sexta vez como artista destacada en "The Fame Monster" de Lady Gaga), frente a Taylor Swift, una de sus rivales en la categoría, y quien se la ha llevado cuatro veces.

Swift llega a la gala con seis nominaciones gracias a su álbum "The Tortured Poets Department".

Eilish, otra rival consistente, pelea en siete categorías, al igual que el condecorado artista de hip hop Kendrick Lamar, cuyo feudo lírico con Drake derivó en "Not Like Us", uno de los mayores éxitos del año pasado.

La estrella británica Charli XCX y Post Malone, quien cuenta en recientes colaboraciones trabajos con Beyoncé y Swift, tienen ocho nominaciones cada uno.

Mientras que las nuevas sensaciones del pop Sabrina Carpenter y Chappell Roan, van con seis cada una.

Noche de música

Carpenter y Roan llegan tras un año de éxitos como favoritas en otra de las grandes categorías de la noche, la que reconoce al mejor artista revelación.

También compite Shaboozey, cuyo pegadizo éxito "A Bar Song (Tipsy)" encabezó durante semanas la lista de canciones de moda en Estados Unidos y busca el Grammy a la mejor composición.

Pero en la noche más importante de la industria no todo serán premios, pues la mayoría de las 94 categorías son anunciadas antes de la gala televisada, que cede buena parte de su espacio a presentaciones musicales.

Con el comediante Trevor Noah como presentador, artistas como Shakira, Eilish, Roan, Charli XCX y Carpenter se subirán al escenario en una ceremonia que además rendirá homenaje al fallecido productor Quincy Jones.