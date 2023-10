La vida a veces es dura, Shannen Doherty recién se separa de esposo y ahora un cáncer la devasta

Ante el destino no vale fama, dinero y ni siquiera juventud. Hay personas que sufren en carne y hueso los designios indescifrables de la vida. Shannen Doherty, de 52 años, parece una de esas personas a la espera de un milagro.

La famosa protagonista de la serie "Beverly Hills 90210", experimenta los momentos más amargos de su vida. Recién solicitó el divorcio de su marido y este fin de semana se da a conocer la triste noticia de que su cáncer de mama, que le diagnosticaron por primera vez en 2015, se expandió a su cerebro a nivel de metástasis.

A principios de 2020, Doherty anunció que estaba luchando contra un recurrente cáncer de mama que había progresado hasta la etapa cuatro, y lo calificó como “un trago amargo”.

Con lágrimas en los ojos, Doherty compartió este fin de semana en su cuenta de Instagram que su cáncer hizo metástasis en el cerebro.

La actriz se mostró quebrada, mientras le realizaban el proceso de radiación.

"Mi tomografía reveló metástasis en mi cerebro", expresó la actriz que le dio vida a Brenda Walsh en la serie 'Beverly Hills 90210' en un post de su red social.

"El 12 de enero tuvo lugar la primera ronda de radiación. Mi miedo es evidente. Soy extremadamente claustrofóbica y había muchas cosas en mi vida. Pero ese miedo.... La confusión..... el momento de todo.... Así se puede ver el cáncer", escribió.

Con los meses, la intérprete estadounidense ha compartido su vivencia con la enfermedad y no ha sido temerosa de mostrar sus altos y sus bajos, reseña el periódico El Tiempo de Colombia sobre el caso.

"Hoy ha sido un día duro. Por razones obvias y por razones no tan obvias. Pero cada día me levanto y espero hacerlo mejor. Que la gente lo haga mejor. Que lo obvio no sea tan enrevesado", publicó recientemente.

A pesar de los tratamientos a los que se ha sometido, el aspecto de Doherty sigue siendo bueno y como muestra, no ha dejado de vivir su vida, pues comparte con amigas y seres queridos.

Shannen Doherty y Kurt Iswarienko contrajeron nupcias en 2011 a tres años de relación. En abril de 2023 ella solicitó el divorcio.

DIVORCIO

La actriz de las exitosas series "Charmed" y "Beverly Hills, 90210", solicitó en abril pasado el divorcio de su marido, Kurt Iswarienko, después de 11 años de matrimonio.

"El divorcio es lo último que Shannen quería. Desafortunadamente, sintió que no le quedaba otra opción”, ", dijo en abril la publicista Leslie Sloane en un comunicado.

La pareja contrajo nupcias en 2011 después de tres años de noviazgo y se trata del tercer matrimonio de Doherty, habiendo contraído nupcias en 1992 con Ashley Hamilton para separarse en 1994; posteriormente se casó con Rick Salomon en un matrimonio que solamente duró un año de 2002 a 2003.