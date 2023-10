Israel y Palestina: una sangrienta guerra retratada en cinco películas

A través de la historia el cine ha retratado esa guerra que sufren los pueblos de Israel y Palestina. Cinco películas conforman esta lista, que sirve de buen punto de partida para tener una mirada cercana al histórico y sangriento conflicto.

Israel recibió un ataque sin precedentes de milicianos de la organización terrorista Hamás declarando el mismo sábado el estado de guerra y bombardeando la Franja de Gaza, en lo que supone la peor escalada en décadas del conflicto palestino-israelí.

La conflictiva relación entre Israel y Palestina ha sido retratada a través de la historia por el cine y aquí presentamos estas cinco propuestas.

“Munich”, dirigida por Steven Spielberg; “5 cámaras rotas” (“5 Broken Cameras”); “Limonero” (“Lemon Tree”), dirigida por el cineasta israelí Eran Riklis; “Paradise Now”, basada en Said y Khaled, dos palestinos que son reclutados para cruzar a Israel y hacerse estallar, y “Visit Palestine”, el desgarrador documental de Katie Barlow.

"MUNICH"

Múnich era un lugar divisivo. La película ha sido criticada por ser un ataque a los palestinos y su director, Steven Spielberg, ha sido reprendido por no ser "amigo de Israel".

Al ofender exitosamente a ambas partes, Spielberg podría haber logrado algo completamente raro en Hollywood: hacer una película con conciencia.

Una crónica del ataque de Septiembre Negro contra los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos de Munich de 1972 y la despiadada retribución de Israel, Munich es una película que logra dos cosas.

1) Nos da una idea de la ira israelí, las cicatrices duraderas del Holocausto y los extremos a los que están dispuestos a llegar para que algo así nunca vuelva a suceder.

2) También nos muestra, con la necesaria dureza, que ambos bandos luchan por lo mismo: un lugar al que llamar “hogar”.

Si hay un mensaje de esta película es que la violencia sólo engendra más violencia, y que tipos de terror en competencia no son forma de establecer la paz.

"5 cámaras rotas" ("5 BROKEN CAMERAS")

Emad Burnat consiguió su primera cámara cuando nació su cuarto hijo, Gibreel, en 2005.

Comenzó a utilizarla para grabar películas caseras, primero para él mismo y luego para sus vecinos, antes de convertirse en una especie de documentalista aficionado, que pasaba días y noches narrando la vida que lo rodea en el municipio de Cisjordania donde su familia ha vivido durante generaciones.

Cuando Israel envió tropas para despojarlo a él y a sus habitantes de sus tierras con el fin de construir un muro defensivo, Emad Burnat se dio cuenta de que sus cámaras podían ser herramientas para el empoderamiento.

Podrían utilizarse como una forma de unir y movilizar a su comunidad.

El nombre de las cámaras que fueron destrozadas durante los cinco años en los que se rodó este documental, 5 Broken Cameras es uno de los mejores documentales que verás sobre cómo es realmente la vida palestina.

Este documental brinda la experiencia más directa sobre lo que es vivir una vida de persecución, desposeído del lugar al que llamas hogar y teniendo que lidiar con la justicia inquebrantable de tus opresores.

Esta es una película con un sentido de la historia. Puede que sea polémico, pero el activismo siempre lo es y tiene que serlo.

Limonero (Lemon Tree)

Si esto fuera una película de Hollywood, tendría un final feliz.

Salma es una mujer palestina fuerte que tiene la desgracia de vivir en el lugar equivocado en el momento equivocado.

La recién nombrada ministra de Defensa israelí acaba de mudarse a una nueva y elegante casa que linda con su propiedad en la Línea Verde que separa Israel de los territorios ocupados de Cisjordania.

Durante la noche, se construye una torre de vigilancia de seguridad y las fuerzas militares comienzan a patrullar la zona.

Le informan que el limonero, un arbol, que pertenece a su familia desde hace 50 años y es su única fuente de ingresos, representa una amenaza para la seguridad debido a los terroristas que se esconden entre los árboles y, por lo tanto, debe ser arrancado de raíz.

Por supuesto, por una cuestión de seguridad militar.

Dirigida por el cineasta israelí Eran Riklis ("La novia siria"), "Limonero" ("Lemon Tree") es una versión moderna de la historia del Antiguo Testamento del rey de Israel que codicia la viña de su vecino.

Los israelíes aquí son arrogantes e intransigentes. Los palestinos son orgullosos y tercos.

Esta es la lucha más grande en el microcosmos. Y la película, que no toma partido, hace bien en contar una historia muy humana que ilustra escalofriantemente todas las fuerzas que separan a israelíes y palestinos: el idioma, el poder, la religión, así como un enorme muro.

Esta es una hermosa parábola fronteriza.

Paradise Now

Said y Khaled, dos palestinos, mecánicos, mejores amigos, son reclutados para cruzar a Israel y hacerse estallar. No son religiosos bajo ningún concepto. Tampoco son muy políticos. Y, sin embargo, aceptan el llamado de buena gana, incluso con euforia. Estos son tipos comunes y corrientes, no monstruos ni fanáticos.

Es raro ver una película desde el punto de vista del terrorista suicida (hay otras dos que se me ocurren: "La guerra interna" y "El terrorista"), y "Paradise Now" es una película poderosa y auténtica que aborda con éxito este tema. el tema de una manera matizada y poética.

La respuesta a la pregunta de si los atentados suicidas están justificados o no siempre debería ser negativa, pero lo que hace esta película es proporcionar explicación y contexto.

Paradise Now es un reloj importante, aunque incómodo.

Principalmente porque estamos tan acostumbrados a emitir juicios morales sin comprender plenamente la complejidad de una situación determinada.

Esta es una película que nos obliga a enfrentar esos juicios desafiando nuestras nociones preconcebidas y obligándonos a enfrentar una realidad incómoda.

Visit Palestine

Visit Palestine , el desgarrador documental de Katie Barlow, sigue a la activista irlandesa de derechos humanos Caoimhe Butterly durante su estancia en el campo de refugiados de Jenin mientras arriesga su propia seguridad para integrarse al pueblo palestino poco después de la masacre de 2002.

¿Por qué este documental es tan único? Barlow y Butterly están dotados de tanta confianza y respeto que tienen acceso a tantas conversaciones íntimas. Somos testigos de los pensamientos más privados de la comunidad, experimentamos su creciente aislamiento, se nos permite vivir su miedo. Por un breve momento, este documental da voz a una lucha que se ha vuelto cada vez más silenciada a lo largo de los años.

A pesar de su estreno en 2006, este documental tiene una inmediatez deprimente. Se trata de un pueblo que vive en un perpetuo estado de incertidumbre, caos y terror. Y Visit Palestina es una película que transmite algo más que el contexto sociopolítico de su difícil situación, sino también su dolor, su ira y su trauma.