Cecilia Priego, la actriz de teatro y televisión que murió con un gran deseo de ser madre

Cecilia Priego fue una actriz originaria del estado de Tabasco, México, con una larga trayectoria en series de televisión y obras de teatro. Murió este sábado a los 36 años luego de luchar contra un cáncer cervicouterino.

En 2007, Priego salió de su ciudad natal hacia la capital mexicana en busca de mayores oportunidades en la actuación, ingresando a El Set México, la escuela del actor Luis Felipe Tovar, a quien consideraba como su padre en el arte.

Priego alcanzó popularidad por sus actuaciones en producciones de TV Azteca, como las telenovelas "Pobre Diabla" y "Pasión Morena" y capítulos de la serie "Lo que callamos las mujeres", pero su papel en "La Reina del Sur", protagonizada por Kate del Castillo, fue con el que ganó más reconocimiento internacional.

En abril de 2022, la intérprete recordó la histerectomía, operación para extraer el útero de una mujer, a la que se había sometido un año antes a causa de la enfermedad que padecía.

"Me hubiera encantado poder compartirles las fotos y videos de mi primer embarazo, la alegría y la felicidad de la revelación del sexo de mi bebé. Hoy la vida no me lo permitió, pero si me permite compartir la cicatriz de una de las batallas mas fuerte que se me ha presentado, la cicatriz que me salvó la vida y es que de verdad lo hizo", comenzó diciendo Priego en una serie de publicaciones compartidas en su cuenta de Instagram.

Priego decidió escribir una extensa carta sobre su proceso para despedirse de esa parte de su cuerpo, al que afirmó le "hice tanto daño siempre, sin saber lo mal que te sentías, yo ignoré todas las señales que tú me dabas y no cuide de ti", por lo que también aprovechó para pedirle perdón.

"Te pido perdón desde lo mas profundo de mi ser al haberme desconectado de mi feminidad, de mi parte creadora. Te pido perdón por darte tanto dolor con mis emociones del pasado que se arrastran de generaciones atrás. Te pido perdón por mi cobardía al deshonrarte y no cuidarte, como una parte de mi hermoso cuerpo que envuelve mi energía", expresó.

Su padre, el cantante Freddy Persa, fue quien dio a conocer la lamentable noticia a través de su cuenta de Facebook, donde más tarde reveló que los restos de su hija serán sepultados este domingo 1 de septiembre.