Luego de recibir las disculpas de una seguidora tras los ataques que sufrió por manifestar estar de acuerdo con que las aguas del río Masacre sean usadas para canales de riego por agricultores de República Dominicana y Haití, la comunicadora y cantante Sarodj Bertin envió un importante mensaje a todos sus seguidores.

"La verdad sí he recibido varios ataques, yo no los culpo porque entiendo que están hablando desde la emoción del momento. Creo que las aguas están muy agitadas de ambos lados y lo que quiero llamar es a que nos calmemos, seamos tolerantes y respetuosos (…), porque aunque tengamos opiniones distintas, no significa que debamos faltarnos al respeto", dijo la exreina de belleza haitiana.

Se recuerda que la artista, quien lleva más de una década residiendo en el país, provocó cientos de críticas por su opinión sobre la construcción de un canal de riego que también beneficie a su natal Haití.

"¿Están de acuerdo en que República Dominicana utilice canales de riego del río Masacre para su agricultura? Si están de acuerdo en que República Dominicana lo haga, porque ya existen esos canales creados por la RD, ¿por qué no estarían de acuerdo en que Haití también realice un canal de riego en su lado para poder utilizar esa agua para la agricultura?", mencionó.

Según su opinión: "Esa agua que quiere sacar Haití a través del canal es para la agricultura, al igual que la utilizan en la República Dominicana; eso no puede ni va a desviar el río, se están confundiendo porque están utilizando la palabra desviar. Ese río desemboca en el mar. Esa agua se va para el mar. Utilizar un poco de esa agua para la agricultura o para los pueblos que están cerca tanto del lado haitiano como del lado dominicano no está mal, yo estoy de acuerdo. Ahora bien, ¿ustedes díganme si yo tengo razón o no?".