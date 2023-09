11 de septiembre de 2001, el día que se recuerda en el arte y la cultura

Hace 22 años, el mundo cambió para siempre con los impactantes eventos del 11 de septiembre de 2001. Los ataques terroristas en Nueva York y Washington, D.C. dejaron una huella imborrable en la historia de Estados Unidos y el mundo entero.

Sin embargo, el dolor y la conmoción también desencadenaron una oleada de expresión artística que buscaba comprender, sanar y reflexionar sobre los acontecimientos. Desde músicos que encontraron inspiración en la tragedia hasta cineastas, escritores y documentalistas que exploraron las complejidades de aquel día fatídico.

Por esta razón, en la actualidad, es mucho el contenido que demuestra cómo ese día se convirtió en una fuente de creatividad y reflexión cultural, a la par de que brinda una perspectiva más amplia de lo que esto significó para la humanidad, así como para las personas implicadas.

En los días, semanas y hasta años posteriores al día de la tragedia, la música emergió como un poderoso medio para procesar el dolor, la conmoción y la unidad tras el impacto de lo vivido.

Numerosos artistas de diferentes géneros se sintieron con el compromiso de expresar sus emociones y reflexiones a través de canciones que resonaron en los corazones de millones de personas a nivel global.

Michael Jackson fue uno de los cantantes que se unió a esta ola con su canción “What More Can I Give”, lanzada en radio en el 2002. A parte de los ataques terroristas, en la letra se tratan los disturbios de Los Angeles de 1992.

El mensaje principal de la misma va de la mano con apoyar al mundo en momentos difíciles y, a pesar de que Michael Jackson es el artista a cargo, en la canción también participan Beyoncé, Celine Dion, Ricky Martin, Usher, Nick Carter, Justin Timberlake, Mariah Carey, Shakira, entre otros más.

Esta nunca fue incluida en el repertorio de Jackson debido a conflictos entre él y Tommy Mottola, el director de Sony Music en aquel entonces.

Otra canción es “Politik” de Coldplay, la cual pertenece a su álbum “A Rush of Blood to the Head”, lanzado el 8 de agosto de 2002. La letra habla principalmente sobre la sinceridad y ofrece al oyente una reflexión sobre la mortalidad.

“The Rising” de Bruce Springsteen, incluida en su álbum que lleva el mismo nombre, lanzado el 30 de julio de 2002, fue escrita como una reacción a los atentados. En la misma se narra la historia de un bombero de Nueva York que se encuentra subiendo a una de las Torres Gemelas después del impacto de los aviones.

Por su parte, Paul McCartney, ex miembro de The Beatles, quien se encontraba en el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy el día de los atentados en un vuelo que estaba a punto de despegar, decidió rendir tributo a las personas que perdieron la vida a través de “Freedom”, una canción que habla de vivir en libertad.

My Chemical Romance también forma parte de los artistas que tomaron como inspiración la tragedia. “Skylines and Turnstiles”, escrita por Gerard Way, cantante principal de la banda, detalla la vida de los neoyorquinos de camino a sus trabajos y el cambio inmediato que enfrentaron tras los ataques.

Un dato curioso es que esta es la primera canción en la historia de la banda de Nueva Jersey y la responsable de su creación.

Asimismo, Toby Keith escribió “Courtesy of the Red, White and Blue (The Angry American)” en respuesta a la muerte de su padre y los ataques. Cabe resaltar que al principio la tocó en vivo para el personal militar, pero se negaba a grabarla en estudio y lanzarla, hasta que fue convencido por el ex consejero de Seguridad Nacional, James L. Jones.

Otras canciones son:

Green Day - “American Idiot”

Imagine Dragons - "America”

Eminem - "My Dad's Gone Crazy"

Yellowcard - “Believe”

Taylor Swift - “Didn’t They?”

Gorillaz ft. D12 & Terry Hall - “911″

Alan Jackson - "Where Were You (When the World Stopped Turning)"

Darryl Worley - "Have You Forgotten?"

Toby Keith - "American Soldier"

Películas

El cine, con su capacidad única para capturar momentos históricos y emociones humanas profundas, tampoco tardó en abordar el impacto abrumador del 11 de septiembre de 2001. Luego del suceso, la gran pantalla se convirtió en un lienzo para explorar las historias heroicas, las pérdidas y las complejidades de aquel día.

Estas son algunas películas inspiradas en la tragedia:

“11'09''01” (2002) - Es una interesante película colectiva con 11 historias de 11 minutos de 11 grandes directores de todo el mundo: Samira Makhmalbaf, Claude Lelouch, Youssef Chahine, Danis Tanovic, Idrisa Uedraogo, Ken Loach, Alejandro González Iñárritu, Amos Gitaï, Mira Nair, Sean Penn y Shohei Imamura.

"World Trade Center / Las Torres Gemelas" (2006) - Dirigida por Oliver Stone, está centrada en la historia real de dos oficiales de policía de Nueva York que quedaron atrapados bajo los escombros después del colapso de las Torres Gemelas.

"United 93" (2006) - Dirigida por Paul Greengrass, narra la historia de los pasajeros, la tripulación, las familias en tierra y de los controladores aéreos del vuelo 93 de United Airlines antes, durante y después de ser convertido en el cuarto avión secuestrado durante los atentados.

"Reign Over Me / La esperanza vive en mí" (2007) - Aunque no se centra directamente en los ataques, esta película protagonizada por Adam Sandler y Don Cheadle trata sobre el impacto emocional que tuvo la tragedia en las vidas de dos amigos.

"Extremely Loud & Incredibly Close / Tan fuerte y tan cerca" (2011) - Basada en una novela que lleva el mismo nombre, sigue la historia de un niño que busca respuestas después de que su padre muere en las Torres Gemelas.

Documentales

En el caso de los documentales, estos tienen la cabida para capturar la realidad de manera cruda y auténtica. Por esta razón, se convirtieron también en una plataforma esencial para explorar los eventos y sus profundas implicaciones.

Entre los documentales se encuentran:

"9/11" (2002) - Este documental, dirigido por Jules y Gedeon Naudet, proporciona un vistazo en tiempo real a los eventos del 11 de septiembre en Nueva York, ya que los directores seguían a bomberos en el World Trade Center.

"Rebirth / Renacer" (2011) - Este sigue a cinco personas cuyas vidas fueron directamente afectadas por los ataques y examina su proceso de recuperación.

"102 Minutes That Changed America / 102 minutos que cambiaron a Estados Unidos" (2008) - Basado en grabaciones de aficionados y testimonios de testigos, ofrece una narración cronológica de los eventos del 11 de septiembre en tiempo real.

"The Falling Man / El hombre que cae" (2006) - Este documental de Richard Drew se centra en la impactante imagen que lleva el mismo nombre, la cual fue tomada durante los ataques y explora su significado, así como las emociones que evoca.

Libros

Al igual que el contenido antes mencionado, los libros inspirados en los ataques terroristas representan una manera poderosa de explorar los efectos de ese día en la historia moderna.

Estas obras literarias abordan temas que van desde la pérdida y la supervivencia hasta la política y la seguridad nacional, ofreciendo una amplia gama de perspectivas que permiten a los lectores comprender mejor el impacto duradero de estos eventos.

Algunos de los libros más famosos sobre el tema son:

"The 9/11 Commission Report / Informe de la Comisión del 11 de septiembre" - Este informe oficial detalla los eventos del 11 de septiembre de 2001 y las investigaciones posteriores.

"The Looming Tower: Al-Qaeda and the Road to 9/11 / La torre que se cierne: Al-Qaeda y el camino hacia el 11 de septiembre" de Lawrence Wright - Este libro examina el auge de Al-Qaeda y los eventos que llevaron a los ataques terroristas.

"102 Minutes: The Untold Story of the Fight to Survive Inside the Twin Towers / 102 minutos: La inolvidable historia de la lucha por sobrevivir dentro de las Torres Gemelas" de Jim Dwyer y Kevin Flynn - Ofrece una crónica detallada de los momentos dentro de las Torres Gemelas durante los ataques.

"Let's Roll!: Ordinary People, Extraordinary Courage / ¡A por ellos!: Personas comunes, coraje extraordinario" de Lisa Beamer y Ken Abraham - Relata la historia de Todd Beamer y otros pasajeros del V