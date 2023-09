Un poco más de Mariana Downing, la hija de Corisandra Abreu y James Downing

Mariana Downing nació en Los Ángeles, California, es una modelo, actriz de Hollywood y poeta. Su madre es Corisandra Abreu, nacida en Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, ubicada al Norte de República Dominicana, mientras que su padre, James Downing es de Gran Bretaña.

Downing, de 27 años, fue coronada este domingo como Miss República Dominicana 2023, siendo un rostro nuevo para los expertos en concursos de belleza, el modelaje y para el público en general, ya que su experiencia viene de su natal Estados Unidos, donde además de destacarse como modelo, también lo ha hecho como actriz, llegando a participar en la película "Where Are You" junto a Anthony Hopkins.

Durante su paso por el Instituto de Actuación Lee Strasberg, Downing ha tenido el privilegio de aprender de destacados profesionales de la industria como Matthew Barry, Barren Brown, Ann Noble y Tony Greco.

Como modelo, ha logrado reconocimiento en importantes capitales de la moda como Los Ángeles, Miami, Nueva York y Londres, representando a reconocidas agencias como Elite Model Management, Wilhemina Models y Next Model Management. También ha protagonizado las portadas de las revistas Ocean Drive, HOLA Magazine, Cap Cana Magazine, Residence Magazine, LA Palme Online y L'Officiel Ukraine Online.

En ese sentido, Downing tiene colaboraciones con prestigiosas marcas, incluyendo Estée Lauder, R&CO, Pureology, Skechers, Johnny Was, Modcloth, For Love and Lemons e Intimissimi.

Su trabajo se ha extendido hacia campañas de comercio electrónico para renombradas plataformas como Rent the Runway, Revolve, Misa, Hermoza Swim, Chan Lu, Macy's, White and Warren, Nike, Target, Lucy in the Sky, Trina Turk y muchas otras.

En 2017, Downing fue parte del desfiles de vestidos de novia de Rosa Clará en el Barcelona Bridal Week, en España.

Entre sus estudios, se puede mencionar su formación en ciencias políticas y filosofía en el College Santa Monica y el taller "Advocacy and Argument", dirigido por el profesor Niko Emack, egresado de la Universidad de Harvard.

Aparte de su profesionalidad y talento, Downing ha decidido cultivar su filantropía y hacer aportes sociales unida a St. Margaret's Los Ángeles y a la Fundación Haiti Jack Brewer.

Actualmente tiene pendiente el lanzamiento de un libro de poemas.