En Santiago se comenta: dos noches para Braulio en el Club Amaprosan

El cantautor español Braulio estará presentándose el viernes 13 y sábado 14 de octubre en el Club Amaprosan.

Ahí siempre se reúne un buen público, este lugar está muy lindo, remozado, tiene muchos años ofreciéndole a sus miembros diversas actividades, es uno de los clubes que se mantiene vigente y que los socios le dan mucho calor, la mayoría comerciantes.

A Braulio lo trae al país desde Canaria, España, bien lejos por cierto, Joselito Perla Negra, el dueño del Mundo Acuático.

Este cantante y compositor, poseedor de una voz hermosa y romántica, mantiene su público en el país, sobre todo en Santiago, donde cada febrero 14 tenía sus fans cautivo, esperándolo en la desaparecida discoteca Las Vegas, que en los últimos tiempos el señor Franklin Ureña, quien lo invitaba al país, solo la abría en esa fecha para presentarlo.

Entre las canciones interpretaba "La más bella herejía", "Crónica de un viejo amor" y "En la cárcel de tu piel".

Siempre un grupo de damas santiaguenses esperaban ese día para ver su cantante favorito, aplaudir esas y otras melodías. Me imagino que lo mismo harán para este concierto en octubre.

¿QUIÉN ASESORA A RAQUEL PEÑA?

La Feria del Libro, que en los últimos años ha tenido poca lucidez y por cierto muy criticada, en la reciente ha tenido más éxitos, muchas personas visitándola, diversas y entretenidas actividades y eso es importante. Este año estuvo dedicada al país Israel, muy bien.

A propósito la vicepresidenta, Raquel Peña, estuvo como invitada de la ministra Milagros Germán, quien disertó sobre su vida, sobre todo de su fascinación por la lectura. Raquel es de Santiago, aquí tiene muy buena aceptación, viste muy wao, usa ropas de afamadas marcas, Carolina Herrera, Purificación García, piezas del atelier de Anny de Cordero y para algunas ocasiones del diseñador Luis Domínguez, su estilo es discreto y sobrio, hace un tiempo vestía de luto. Raquel es asesorada por Estela León, consultora de relaciones públicas y corporativas, una de sus tres mejores amigas. Las demás amigas son Chabela León de Bisonó y Carmen Ureña de Espaillat.

LA HIJA DE LEONEL Y SU BODA

Desde que salió en los periódicos la boda de la hija del ex presidente Leonel Fernández, Nicol, las redes comentan de los cuartazos que tuvo que darle el ex pelotero Albert Pujols a su ex.

Pues bien ya la boda de este millonario y Nicol pasó, todo ocurrió muy chic en el área social de una imponente torre de lujo.

Pujols compró para ella un fabuloso pent-house en la avenida Anacaona, donde vivirán una parte del tiempo, ya que también disfrutarán de la dulce vita en una hermosa villa, en Casa de Campo, Romana, la cual también adquirió.

La boda transcurrió en una cena, donde solo eran invitadas treinta y cinco personas. Daré más detalles en la próxima columna.

UN ESPACIO PARA LA BUENA COMIDA

Inés Páez es Tita, la famosa chef dominicana, conocida internacionalmente, abrió un espacio en The Ocean Club, en Sosúa, Puerto Plata, “Aguají “, un nuevo concepto gastronómico de alta cocina, inspirado en la cultura indígena del país. Tita triunfó en España como una de las mejores chef y pone en alto el nombre de República Dominica. Hasta la próxima. suarezb@hotmail.com