Merengue típico, mamwali y salsa, los protagonistas de la segunda noche del Latin Music Tours 2023

Luego de que el viernes la tradicional oferta musical que anualmente reúne en Punta Cana a la diáspora, Latin Music Tours, uniera en un mismo escenario el merengue y la bachata con las actuaciones de Fernando Villalona y Luis Miguel del Amargue, en su segunda noche presentó una cartelera compuesta por El Rubio Acordeón, Alá Jazá y Tony Vega.

La fiesta organizada por Fernando Quezada y celebrada en el Barceló Bávaro Convention Center comenzó con la animación de Mariachi Budda, quien inicialmente anunció la presencia del joven fenómeno El Rubio Acordeón.

El exponente de perico ripiao' se estrenó en el respetable escenario por el que han desfilado los artistas más importantes de la música urbana y tropical, donde además de su popular tema "Mariela", también interpretó "Los cabareces", "Las Indias de Bani", "El pobre Maelo", "El hombre tacaño" y "Chicha".

Posteriormente, Alá Jazá salió a escena para demostrar su versatilidad con su mamwali y con un merecido tributo a la bachata con "Enséñame a olvidar", "El hombre de tu vida", "Volvió el dolor", "Los pobres también aman" y "Tres palabras".

El extenso show del mambero incluyeron "Mi forma de ser", "Te soñé", "Simplemente gracias", "No se olvidar", "Con quién te olvido", "Si no me amas" y "Nadie se meta".

Finalmente, el salsero puertorriqueño Tony Vega despidió con un repertorio de sus mejores éxitos y canciones emblemáticas de la salsa que sirvieron como un homenaje a leyendas de la música.

Vega expresó su emoción de estar en República Dominicana y durante su show instó al público a creer en el amor y lo hizo bailar con "Ella es", "Esa mujer", "Aparentemente", "Dile", "Si yo vuelvo a encontrarla" y "Uno mismo".

"Esto en mi familia es una tradición. Cada año vengo con mi esposo, mis hijos y mis hijas desde Nueva York. Llevo más de 15 años viniendo y no pienso dejar de venir", dijo una asidua asistente de Latin Music Tours.

La celebración en la que dominicanos, ecuatorianos, estadounidenses y personas de otras nacionalidades no pararon de bailar se extendió por casi cuatro horas.