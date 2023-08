En Santiago se comenta: Danny Rivera mantiene su encanto

¡Hola, muy buenos días! Recuerdo cuando Danny Rivera se enamoró de las montañas en un lugar escogido de la República Dominicana, Manabao, Jarabacora, comunidad que lo embriagó para vivir y disfrutar de los años venideros.

Allí hizo varias relaciones de amistad y fue extendiéndose a Santiago, tanto así que para su recién concierto muchas de esas personas se hicieron presente en esta presentación.

Este maravilloso artista romántico presentó su espectáculo “Soy Como quiero Ser”, en el Gran Teatro del Cibao, un gran y exigente público salió satisfecho de este gran concierto donde Danny estuvo en uno de sus mejores momentos cantando sus románticas y conocidas canciones.

La emoción era tanta del público que mientras el nativo de Puerto Rico cantaba, muchos lo grababan y lo subían por diferentes plataformas, era tanta la algarabía que subieron casi todas las canciones a sus redes.

Danny Rivera como siempre llevaba su habitual vestuario con su bufanda o chal, este fabulo artista no se presentó solo, estuvieron en el show Jochy Santos, Felipe Polanco, Boruga y Cuquín Victoria; días antes de este evento se escuchaba por todas partes “tú tienes boletas para ver a Danny”. Las damas se exhibieron con sus bellos atuendos y en el lobby se tomanban fotos y selfies.

Es interesante cuando estas funciones se presentan en la ciudad corazón, los restaurantes se llenan, porque cuando termina el espectáculo, muchos escogen el de su preferencia y acuden a cenar.

Comentarios

Y les digo que las entradas para ver a Danny no eran baratas, hasta ocho mil pesos pagaron muchos y valió la pena. Vi muy elegante en las fotos del paparazzi de nuestro programa, a la distinguida amiga Amalia Rodríguez de Fernández, una de las propietarias de Cemento Cibao, acompañada de su galante esposo, mi estimado amigo, el general Amílcar Fernández, al doctor Juan Hernández, el doctor Enrique Romero, alcalde de Puñal- Santiago y su distinguida esposa.

Enrique es una persona del entorno del presidente Abinader, es respetado en esta ciudad por su carisma y sencillez, además no es sectario, está haciendo mucha vida social y lo invitan a programas importantes.

Cruel agosto

Estaba ese agosto del 2010 en la sala de la Cultura del Teatro Nacional, en la puesta en circulación del libro de la colega Cándida Ortega. A mi lado el afable y buen amigo, periodista Bienvenido Álvarez, director del diario Hoy, me dijo, ocurrió una terrible explosión en tu ciudad. Me puse nerviosa. Uno tiende a pensar lo peor. Salí del salón, llamé a mi camarógrafo. Me dijo que era en El Jobo de Tamboril. Me tranquilicé un poco. Quería salir en ese momento para mí pueblo, aunque esta catástrofe estaba ocurriendo no tan cerca de mi casa, tampoco era tan lejos, a unos cinco kilómetros.

Me imagino lo que sintieron los moradores de San Cristóbal con lo ocurrido allí el pasado lunes 14 de agosto, terrible, angustioso, qué triste para nuestro país que sigan ocurriendo estos hechos tan desgarradores, dantescos, increíble. Mi pesar para los que perdieron un familiar, hijos, esposos, hermanos y para esa valiente provincia y mis amigos de allí, mi solidaridad, no lo había hecho antes, porque es difícil pensar y escribir de todo lo ocurrido.

Pura mentiras

El ministro de Interior y Policía debe decir a la ciudadanía, hasta que hora deben estar abiertos los negocios que vende bebidas alcohólicas, los bares, restaurantes, discotecas y comercios a fines, digo esto porque ciertos negocios no le hace caso, duran abiertos hasta después de las cinco y siete de la mañana. El sábado pasado, en un restaurante-discoteca, se presentó un artista y terminó de actuar después de las cinco de la mañana y luego de ahí siguieron los parroquianos como si nada. Ministro, o deja el horario para todos igual, sin distinciones.

Anthony Santos

¿No sé qué le encuentran a Anthony Santos? Podríamos decir que a pesar de que es un bachatero, es un fenómeno, le gusta a los ricos, pobres, clases medias y el populacho, llena los espacios donde se presenta, las entradas son carísimas y quienes asisten consumen las bebidas más caras y eso no es todo, hay que esperarlo a la hora que él quiera salir a cantar, siempre en la madrugada y termina amaneciendo el día y nada es nada, porque es El Mayimbe del amargue. La verdad que para los gustos se hicieron los colores.

En Lovera, aunque nunca he ido a este establecimiento, dicen que es el más moderno y grande del país, no cabía un mandado y las entradas las estaban vendiendo desde cuatro meses antes y se agotaron semanas antes, increíble.

No sé qué tiene ese señor, suerte talento o qué, no lo sé, pero tal vez la que está desfasada o quedada, como se dice ahora, soy yo.