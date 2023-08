Christopher Máximo Reyes, mejor conocido como Chris Money, vuelve a explotar contra su esposa Jenn Quezada. El hombre, quien se dedica a ser anfitrión de fiestas en discotecas, en esta oportunidad, se declaró soltero a través de su historia de Instagram tras en abril haber pedido disculpas por llamar "frustrada loca vieja" a la comunicadora.

Sin importar las consecuencias que puedan tener sus declaraciones, Chris aseguró que "voy yo primero".

"Estoy soltero no aguanté. Mi respeto al que aguantó, traté y traté hasta que ya no pude más. Es loco que me tienen, no trabajo bien, no me baño bien, no como bien, no hago nada bien. Ya basta. Díganme mujercita poco hombre, pero voy yo primero antes de una crítica, el que no sabe es como el que no ve", decía el texto que fue eliminado en pocos minutos.

Historia de Chris Money

El 15 de abril, Chris reportó a Jenn, quien se encuentra en estado de embarazo, como desaparecida, y ese mismo día, ésta contó su experiencia con la depresión, la ansiedad y el insomnio.

"No estoy loca, estoy sufriendo de insomnio, ansiedad y depresión a la vez. Tres cosas que pueden acabar con la vida de cualquier persona en un segundo", dijo Jenn.

"Lo digo con el corazón en la mano: La depresión no es un juego, eso hace mucho daño y duele mucho", agregó.