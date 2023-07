Jamie Foxx le dice a los fanáticos en un mensaje de Instagram que se está recuperando de una enfermedad

El actor, cantante y comediante ganador del Premio de la Academia, Jamie Foxx, dijo en un video de Instagram que se está recuperando de una condición médica no revelada.

“Fui al infierno y regresé, y mi camino hacia la recuperación también tiene algunos baches, pero voy a regresar”, dijo Foxx, que parecía delgado y vestía una camiseta oscura, en el video de tres minutos y 15 segundos. “Puedo trabajar”.

Foxx, de 55 años, fue hospitalizado en abril con lo que su hija, Corinne Fox, describió en ese momento como una “complicación médica” y Foxx no reveló la naturaleza de su condición en sus primeros comentarios públicos desde que estuvo hospitalizado.

“Simplemente no quería que me vieras así... No quería que me vieras sin tubos y tratando de averiguar si iba a sobrevivir”, dijo Foxx, agradeciendo a su hija, hermana, Dios y profesionales médicos por salvarle la vida.

“Pasé por algo que pensé que nunca, nunca pasaría”, dijo Foxx.

“De vez en cuando me pongo a llorar... porque ha sido difícil, hombre, estaba enfermo... pero ahora tengo las piernas debajo de mí, así que me van a ver”, dijo Foxx.

Los compañeros de reparto de la reciente película de Foxx, "Ellos clonaron a Tyrone", David Alan Grier, Teyonah Parris y Tamberla Perry, dijeron a The Associated Press en el estreno de la película en Los Ángeles el 28 de junio que extrañan a la estrella.

“Solo rezo para que se mejore y se tome el tiempo que necesite para sanar”, dijo Perry.

Foxx, nacido como Eric Marlon Bishop en 1967 en Terrell, Texas, fue un comediante antes de irrumpir en la televisión con varios papeles en la comedia musical de Fox TV "In Living Color" en 1990.

Foxx ganó el Premio de la Academia al mejor actor por su interpretación de Ray Charles en la película biográfica "Ray" de 2004 y un Grammy en 2010 por la canción "Blame It".

Sus otros créditos incluyen "The Jamie Foxx Show", "Collateral" y "Django Unchained".