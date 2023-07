Fernando Villalona cuenta cómo nacieron tres de sus canciones más emblemáticas

Para contar la historia de su canción más emblemática, Fernando Villalona escogió tres: "Sé que te perdí" (1984), "Delirante amor" (2000) y "Cama y mesa" (1982).

Sobre "Sé que te perdí", Villalona dijo durante una entrevista para Listín Diario que recuerda que la época en la que se grabó ese tema fue la misma en la que conoció a Evelyn Jorge, la madre de su primogénita, Paloma Villalona.

"Yo la invité para acá para Santo Domingo y ella fue a ver a Los Hijos del Rey a una fiesta, parece que se cruzaron esas dos miradas '¡pam!' y ahí me pegué. Entonces, la invité para acá, ella no sabía la dimensión que yo tenía en mi país y en cada semáforo que yo em paraba '¡Fernandito, Fernandito!' y ella se volvió loca con eso porque ella no sabía que estaba como en efervescencia".

En el caso de "Delirante amor", el merenguero narró la historia con mucho cuidado, ya que este tema fue creado para Juan Lanfanco, quien fue el responsable de la melodía y composición junto a Honorio Taveras.

"Entonces, un pleito que ellos tuvieron, Honorio me mandó la cinta porque yo estuve en su casa... ahí me enamoré yo y dije '¡wao!'. Y en mi mente pasó '¡qué envidia!', pero realmente porque lo oí también hecho, pero yo, y estoy quizás no se va a oír muy bien, como que yo quería que esa canción se oyera en una mejor voz, aunque Juan Lanfanco era tremendo", explicó Villalona.

"El Mayimbe" asegura que le hizo saber a Honorio Taveras que la canción debía tener una mejor interpretación y tras la pelea de sus creadores terminó en sus manos. Además se convirtió en uno de los más icónicos, ya que lo encontró en pleno apogeo luego de vivir por un año en Estados Unidos y regresar a su país natal.

Y por último en "Cama y mesa", el legendario cantante compartió el arreglo con July Pie en el piano, apropósito de la reciente muerte del músico, quien en realidad nació como Julio Pérez y fue Villalona quien lo apodó con ese nombre artístico.

"Yo pensé que por qué todos los instrumentos cantan y el piano no. El piano iba haciendo los acordes normales de los tumbao', de los tiempos de antes, y yo sentí un mambo, un tumbao' cantado y me metí con él en el piano y lo logramos y a partir de ahí fue que el nombre de July Pie hizo así (trascendió)", afirmó.